Ночная атака на Украину: сколько из 100 дронов ликвидировала ПВО

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали 100 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, которая началась в 23:00 28 апреля, происходила из шести направлений: российских Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины к утру 29 апреля сбили 37 дронов Shahed и БпЛА других типов.

Сейчас смотрят

Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

Еще 47 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.