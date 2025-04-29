Главные события ночи 29 апреля: взрывы в Киеве и остановка всех АЭС в Испании

На конец минувших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения, российский враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 80 авиационных ударов, применив 112 управляемых авиационных бомб, 1103 удара дронами-камикадзе, совершил 4296 артиллерийских обстрелов.

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Взрывы в Киеве 29 апреля

Ночью 29 апреля в Киеве прогремели взрывы. Столицу атаковали российские ударные дроны. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Известно о пострадавшей женщине, которой медики оказали помощь на месте.

Взрывы на Киевщине

По данным Киевской областной военной администрации, ночью в области раздавались взрывы — по вражеским беспилотникам работала наша противовоздушная оборона.

— Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — говорится в сообщении.

Зеленский прокомментировал предложение РФ о “перемирии” на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал манипуляцией предложение кремлевского диктатора Владимира Путина о прекращении огня на 9 мая. Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

По словам президента, Украина ценит жизни людей, а не парады, именно поэтому нет причин ждать 8 мая для прекращения огня. А еще Зеленский считает, что такими заявлениями о прекращении огня прослеживается очередная попытка манипуляции со стороны РФ.

— Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая, и только тогда прекращать огонь. Чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая, — подчеркнул глава государства.

Доклад Зеленскому о ликвидации представителей высшего командования РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководителей Службы внешней разведки (СВР) и СБУ по ликвидации представителей высшего командования российской армии.

Так, руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава Вооруженных сил Российской Федерации.

— Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу, — заявил глава государства.

Остановка АЭС: в Испании объявлено чрезвычайное положение

В Испании Министерство внутренних дел ввело чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии. Чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые в этом будут нуждаться.

Известно, что Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя функцию обеспечения общественного порядка.

В Испании обесточены и остановились все АЭС в штатном режиме. Это произошло на фоне потери внешних поставок электричества.

Также от масштабного отключения электроэнергии пострадали некоторые районы Португалии и Франции.

Зеленский поговорил с Санчесом о чрезвычайной ситуации в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Испании Педро Санчесом о чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

— Что бы ни случилось, мы всегда готовы помогать и поддерживать наших друзей. Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блэкаутам, — подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские специалисты могут присоединиться к восстановительным работам в Испании.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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