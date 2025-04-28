В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне остановки всех АЭС

В Испании Министерство внутренних дел объявило о введении чрезвычайного положения после масштабного отключения электроэнергии.

Блэкаут и отключение АЭС в Испании — что известно

Как сообщает Reuters со ссылкой на МВД Испании, чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые в этом будут нуждаться.

По информации издания, Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.

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Как сообщается, в Испании обесточены и остановлены все АЭС в штатном режиме. Это происходило на фоне потери внешних поставок электричества и масштабного блэкаута по всей территории Испании.

Утром 28 апреля произошло масштабное отключение света в Испании и Португалии, а также в некоторых районах Франции и Италии.

Выдвигались разные версии того, почему произошел блэкаут. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что сейчас нет никаких признаков того, что отключения света в ряде стран Европы произошли из-за кибератаки.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Украина готова оказать помощь европейским партнерам в налаживании стабильной работы энергосетей.

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