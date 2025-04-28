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Справедливость неизбежно приходит: Зеленский о ликвидации представителей командования армии РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины, которые рассказали о ликвидации представителей высшего командования российской армии.

Зеленский о ликвидации лиц из командного состава ВС РФ

По словам Владимира Зеленского, руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава Вооруженных сил Российской Федерации.

— Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу, — заявил глава государства.

Президент рассказал, что Украина работает над введением следующих санкционных шагов.

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Владимир Зеленский отметил, что ему представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений.

Глава государства анонсировал подготовку соответствующих представлений Совету национальной безопасности и обороны Украины.

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Армия России, Война в Украине, Владимир Зеленский, Разведка, СБУ
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