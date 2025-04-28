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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Справедливість неминуче приходить: Зеленський про ліквідацію представників командування армії РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки України, які розповіли про ліквідацію представників вищого командування російської армії.

Зеленський про ліквідацію осіб з командного складу ЗС РФ

За словами Володимира Зеленського, керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу Збройних сил Російської Федерації.

– Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу, – заявив глава держави.

Президент розповів, що Україна працює над запровадженням наступних санкційних кроків.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський зазначив, що йому представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень.

Глава держави анонсував підготовку відповідних подань Раді національної безпеки і оборони України.

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Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Розвідка, СБУ
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