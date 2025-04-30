Могут ли ВПЛ потерять выплаты из-за покупки валюты и при каких условиях

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это категория граждан, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, часто потеряв дома и имея ограниченные финансовые ресурсы для существования.

Государственная поддержка, в частности в виде пенсионных и других социальных выплат, является для них жизненно необходимой. Однако существуют определенные законодательством случаи, когда ВПЛ могут быть лишены этих выплат.

Факты ICTV узнавали, могут ли лишить выплат ВПЛ за покупку валюты.

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Помощь ВПЛ: могут ли лишить за покупку валюты

Согласно пункту 7-1 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), помощь не назначается и не выплачивается семьям, которые впервые обращаются за ее назначением, в случае, если в течение трех месяцев до обращения или во время получения помощи, кто-либо из членов семьи совершил операции по покупке иностранной валюты (как безналичной, так и наличной) или банковских металлов на сумму более 100 тысяч гривен.

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже получают выплаты, учитывается полугодовой период получения помощи. Если в течение этого периода лицо осуществило покупку валюты, то право на получение помощи теряется, если общая сумма этих покупок превышает 100 тысяч гривен.

К примеру, ВПЛ получает помощь с сентября 2024 года. В октябре оно приобрело валюту на сумму 49 тысяч гривен, а в декабре — на 55 тысяч. В таком случае право на получение выплат будет потеряно в декабре.

Это правило не касается валюты, полученной от благотворительных организаций или купленной для оплаты медицинских услуг, реабилитации, протезирования, социальных или образовательных услуг.

Могут ли лишить внутренне-перемещённое лицо выплат за покупку валюты в банке

Согласно пункту 9 этого же Порядка, в случае изменения обстоятельств, влияющих на право получения помощи, уполномоченное лицо должно уведомить орган социальной защиты населения об этих изменениях в течение 14 календарных дней. Это может быть сделано через почту или электронной связью с наложением квалифицированной электронной подписи.

Таким образом, законодательство обязывает внутренне перемещенное лицо информировать органы о любых изменениях в его имущественном положении. В случае нарушения этой обязанности или получения помощи без оснований органы социальной защиты имеют право требовать возврата неправомерно выплаченных средств.

Придется ли возвращать выплаты в случае покупки валюты ВПЛ

Согласно пункту 29 Порядка, если помощь была выплачена неправомерно или повторно, получатель обязан вернуть эти средства добровольно или по требованию органа социальной защиты.

Орган социальной защиты, обнаружив чрезмерные выплаты, должен в течение 30 рабочих дней уведомить об этом получателя, направляя соответствующее уведомление по почте, электронной связью или мобильной связью с фиксацией сообщения.

Как осуществляется мониторинг операций по покупке валюты ВПЛ

Согласно пунктам 23 и 24 Порядка , Минсоцполитики ежемесячно передает информацию о получателях помощи Минфину через электронное информационное взаимодействие для проведения текущей верификации, в соответствии с Законом Украины О верификации и мониторинге государственных выплат.

Если в результате верификации и анализа данных в Единой системе выявляются нарушения требований настоящего Порядка, формируется соответствующий статус с указанием критериев, которые были нарушены, согласно пунктам 7, 7-1 и 8 настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствий орган социальной защиты населения обрабатывает рекомендации Минсоцполитики по результатам верификации. Если оказывается, что получатель соответствует хотя бы одному из критериев нарушения, выплата помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, когда возникли обстоятельства, влияющие на право на получение помощи.

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