Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СОЧ до 30 августа

Верховная Рада поддержала законопроект № 13177 о продлении срока добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, решение поддержали 282 народных депутата.

Что предусматривает законопроект № 13177 о СОЧ

Законопроект № 13177 предусматривает несколько ключевых изменений в регулировании статуса таких лиц:

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Военная служба не приостанавливается для тех, кто оставил часть во время действия военного положения. Если военнослужащий не вернулся к моменту его завершения, служба приостанавливается со следующего дня после отмены или прекращения военного положения. Период отсутствия не учитывается в выслугу лет, а также не дает права на льготы, социальное обеспечение или выплаты. В случае возвращения военнослужащий может продолжить службу по решению командира, даже если против него открыто уголовное производство. Лица, которым приостановлена служба из-за СОЧ, теряют все льготы, гарантии и компенсации. На период отсутствия аналогичные ограничения распространяются и на членов их семей.

Напомним, в период с 29 ноября 2024 года до 1 марта 2025 года действовал механизм добровольного возвращения в армию с полным восстановлением социальных гарантий и освобождением от уголовной ответственности.

Благодаря этим изменениям в закон о воинской обязанности и военной службе около 21 100 военных воспользовались возможностью и вернулись в подразделения.

После 1 марта правила для таких лиц изменились — механизм возвращения стал более строгим.

Президент Владимир Зеленский ранее признавал, что в 2024 году зафиксирован рост случаев СОЧ среди украинских военных.

Однако во второй половине года их количество начало уменьшаться.

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