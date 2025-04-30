Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СОЧ до 30 августа
Верховная Рада поддержала законопроект № 13177 о продлении срока добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа 2025 года.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, решение поддержали 282 народных депутата.
Что предусматривает законопроект № 13177 о СОЧ
Законопроект № 13177 предусматривает несколько ключевых изменений в регулировании статуса таких лиц:
- Военная служба не приостанавливается для тех, кто оставил часть во время действия военного положения.
- Если военнослужащий не вернулся к моменту его завершения, служба приостанавливается со следующего дня после отмены или прекращения военного положения.
- Период отсутствия не учитывается в выслугу лет, а также не дает права на льготы, социальное обеспечение или выплаты.
- В случае возвращения военнослужащий может продолжить службу по решению командира, даже если против него открыто уголовное производство.
- Лица, которым приостановлена служба из-за СОЧ, теряют все льготы, гарантии и компенсации.
- На период отсутствия аналогичные ограничения распространяются и на членов их семей.
Напомним, в период с 29 ноября 2024 года до 1 марта 2025 года действовал механизм добровольного возвращения в армию с полным восстановлением социальных гарантий и освобождением от уголовной ответственности.
Благодаря этим изменениям в закон о воинской обязанности и военной службе около 21 100 военных воспользовались возможностью и вернулись в подразделения.
После 1 марта правила для таких лиц изменились — механизм возвращения стал более строгим.
Президент Владимир Зеленский ранее признавал, что в 2024 году зафиксирован рост случаев СОЧ среди украинских военных.
Однако во второй половине года их количество начало уменьшаться.