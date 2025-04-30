Рада продовжила строк добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня
Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13177 про продовження строку добровільного повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025 року.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 282 народні депутати.
Що передбачає законопроєкт № 13177 про СЗЧ
Законопроєкт № 13177 передбачає кілька ключових змін у регулюванні статусу таких осіб:
- Військова служба не призупиняється для тих, хто залишив частину під час дії воєнного стану.
- Якщо військовослужбовець не повернувся до моменту його завершення, служба призупиняється з наступного дня після скасування чи припинення воєнного стану.
- Період відсутності не враховується у вислугу років, а також не дає права на пільги, соціальне забезпечення чи виплати.
- У разі повернення військовослужбовець може продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти нього відкрито кримінальне провадження.
- Особи, яким призупинено службу через СЗЧ, втрачають усі пільги, гарантії та компенсації.
- На період відсутності аналогічні обмеження поширюються і на членів їхніх сімей.
Нагадаємо, у період із 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року діяв механізм добровільного повернення до війська із повним поновленням соціальних гарантій та звільненням від кримінальної відповідальності.
Завдяки цим змінам до закону Про військовий обов’язок і військову службу близько 21 100 військових скористались можливістю та повернулись до підрозділів.
Після 1 березня правила для таких осіб змінилися — механізм повернення став суворішим.
Президент Володимир Зеленський раніше визнавав, що у 2024 році зафіксовано зростання випадків СЗЧ серед українських військових.
Однак у другій половині року їх кількість почала зменшуватись.