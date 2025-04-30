Рада продовжила строк добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13177 про продовження строку добровільного повернення з СЗЧ до 30 серпня 2025 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення підтримали 282 народні депутати.

Що передбачає законопроєкт № 13177 про СЗЧ

Законопроєкт № 13177 передбачає кілька ключових змін у регулюванні статусу таких осіб:

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Військова служба не призупиняється для тих, хто залишив частину під час дії воєнного стану. Якщо військовослужбовець не повернувся до моменту його завершення, служба призупиняється з наступного дня після скасування чи припинення воєнного стану. Період відсутності не враховується у вислугу років, а також не дає права на пільги, соціальне забезпечення чи виплати. У разі повернення військовослужбовець може продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти нього відкрито кримінальне провадження. Особи, яким призупинено службу через СЗЧ, втрачають усі пільги, гарантії та компенсації. На період відсутності аналогічні обмеження поширюються і на членів їхніх сімей.

Нагадаємо, у період із 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року діяв механізм добровільного повернення до війська із повним поновленням соціальних гарантій та звільненням від кримінальної відповідальності.

Завдяки цим змінам до закону Про військовий обов’язок і військову службу близько 21 100 військових скористались можливістю та повернулись до підрозділів.

Після 1 березня правила для таких осіб змінилися — механізм повернення став суворішим.

Президент Володимир Зеленський раніше визнавав, що у 2024 році зафіксовано зростання випадків СЗЧ серед українських військових.

Однак у другій половині року їх кількість почала зменшуватись.

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