Россия готовила аннексию Крыма через культуру, зарплаты и пропаганду — Павленко

Перед аннексией Крыма Российская Федерация активно работала над тем, чтобы сформировать у местного населения представление о “могуществе” и привлекательности вхождения в ее состав.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил генерал-майор Илья Павленко.

Психологическая подготовка через пропаганду

— Основная их идея заключалась в том, чтобы сформировать у местного населения убедительное представление о величии, могуществе, экономической независимости России и в целом лучших условиях пребывания Крыма в составе Российской Федерации, — отметил Павленко.

Финансовое давление: зарплаты для военных

По словам генерал-майора, Россия сделала ставку на финансовое преимущество. Чтобы показать привлекательность службы в ее армии, военнослужащим РФ, дислоцированным в Крыму, существенно повысили денежное обеспечение.

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— В то время как украинские офицеры получали около 3-4 тысяч гривен, а полковники — около 6, российский капитан 3 ранга имел зарплату на уровне 60 тысяч гривен. Поэтому когда украинским военным и сотрудникам спецслужб начали поступать предложения перейти на сторону России, финансовая мотивация сыграла свою роль, — сказал он.

Позже, как подчеркнул Павленко, эти доплаты постепенно урезали.

Культурная экспансия и праздники

Еще одним способом влияния стало культурное присутствие. Россия активно организовывала празднования, особенно ко Дню Черноморского флота, куда привозили известных артистов.

— Местные жители наблюдали за этим всем и постепенно формировали свое представление о том, как по-богатому живется в России, — пояснил генерал-майор.

В развитие этой стратегии был привлечен тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Ему поручили строительство нового жилья в Крыму, которое бы поражало местных жителей.

— В частности, начали восстанавливать церкви, чтобы у украинцев глаза на лоб полезли, — отметил Павленко.

Политическое присутствие и пророссийские партии

Отдельную роль, по словам генерал-майора, играли спецслужбы РФ, которые проникали в местные органы власти через сеть пророссийских партий.

— Их задача заключалась в том, чтобы периодически ходить с плакатами и показывать, что Крым — это Россия, проводить какие-то дебаты, выдвигать своих депутатов, — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Илья Павленко заявил, что за время полномасштабной войны разведка РФ расширяет деятельность в Европе.

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