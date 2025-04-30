Росія готувала анексію Криму через культуру, зарплати і пропаганду — Павленко

Перед анексією Криму Російська Федерація активно працювала над тим, щоб сформувати у місцевого населення уявлення про “могутність” і привабливість входження до її складу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив генерал-майор Ілля Павленко.

Психологічна підготовка через пропаганду

– Основна їхня ідея полягала в тому, щоби сформувати у місцевого населення переконливе уявлення про велич, могутність, економічну незалежність Росії і загалом кращі умови перебування Криму в складі Російської Федерації, – зазначив Павленко.

Фінансовий тиск: зарплати для військових

За словами генерал-майора, Росія зробила ставку на фінансову перевагу. Щоб показати привабливість служби в її армії, військовослужбовцям РФ, дислокованим у Криму, суттєво підвищили грошове забезпечення.

Зараз дивляться

– В той час як українські офіцери отримували близько 3-4 тисяч гривень, а полковники – близько 6, російський капітан 3 рангу мав зарплату на рівні 60 тисяч гривень. Тому коли українським військовим і співробітникам спецслужб почали надходити пропозиції перейти на бік Росії, фінансова мотивація відіграла свою роль, – сказав він.

Пізніше, як підкреслив Павленко, ці доплати поступово урізали.

Культурна експансія та свята

Ще одним способом впливу стала культурна присутність. Росія активно організовувала святкування, особливо до Дня Чорноморського флоту, куди привозили відомих артистів.

– Місцеві жителі спостерігали за цим усім і поступово формували своє уявлення про те, як по-багатому живеться у Росії, – пояснив генерал-майор.

У розвиток цієї стратегії було залучено тодішнього мера Москви Юрія Лужкова. Йому доручили будівництво нового житла у Криму, яке б вражало місцевих мешканців.

– Зокрема, почали відновлювати церкви, щоб в українців очі на лоба полізли, – зазначив Павленко.

Політична присутність і проросійські партії

Окрему роль, за словами генерал-майора, відігравали спецслужби РФ, які проникали у місцеві органи влади через мережу проросійських партій.

– Їхнє завдання полягала в тому, щоби періодично ходити з плакатами і показувати, що Крим – це Росія, проводити якісь дебати, висувати своїх депутатів, – сказав він.

Раніше ми розповідали, що Ілля Павленко заявив, що за час повномасштабної війни розвідка РФ розширює діяльність у Європі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.