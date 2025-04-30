Сырский: РФ усилила штурмы и пытается прорваться к админгранице Днепропетровщины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что, несмотря на громкие обещания российской стороны о прекращении огня на майские праздники, интенсивность боевых действий со стороны оккупантов только возросла.

РФ усилила штурмы на Покровском направлении

— Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении, — отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, российские войска продолжают штурмовые действия, несмотря на отсутствие реальных оперативных перспектив.

Их целью остается прорыв украинской обороны и выход на административную границу Днепропетровской области.

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— Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области, — добавил он.

Сырский сообщил, что ежедневно командование РФ бросает в бой новые силы, продолжая жертвовать личным составом ради мнимых достижений.

— С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах.

В ответ на активизацию противника главнокомандующий провел день непосредственно в частях, которые держат оборону на критическом направлении.

— В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий, — добавил он.

После общения с командирами было принято решение о дополнительной поставке боеприпасов, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и резервов. Особое внимание уделяется ударным беспилотным системам.

Также Сырский отметил, что, несмотря на многочисленные штурмы, противник несет существенные потери и вынужден отступать.

В конце обращения главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за профессионализм и эффективность.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил новое так называемое перемирие в войне против Украины, которое продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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