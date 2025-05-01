Денежная помощь для украинцев в мае 2025: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить

Граждане Украины, которые являются внутренними переселенцами или пострадавшими от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в мае 2025 года от ряда международных организаций и государства.

Субсидии на аренду жилья для ВПЛ

С конца января 2025 года начали назначать субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Воспользоваться такой субсидией могут:

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ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что финансово-имущественное положение такой семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей);

семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог составит 30% от доходов.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться, как и жилищная субсидия. Размер будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер субсидии будут влиять уровень дохода семьи, количество членов и стоимость аренды жилья в разных регионах.

Субсидия на аренду будет предоставляться при условии наличия арендного договора.

Владельцам жилья государство будет компенсировать налоги с дохода, полученного с аренды.

Денежная помощь от БФ Право на захист и УВКБ ООН

Подать заявку на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН можно будет в Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове и Чернигове.

Подать заявку могут вынужденно перемещенные лица, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, из-за границы). Сумма помощи составляет 3 600 грн на человека и покрывает три месяца — то есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Заявку на денежную помощь можно подать, если семья не получала ранее выплату от международных организаций, имеет доход меньше 5 400 грн на члена семьи и относится к указанным ниже категориям уязвимости:

семья, которая имеет только одного из родителей с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше или пожилое лицо с одним ребенком или детьми до 18 лет);

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания.

Эти люди могут быть как внутренними переселенцами, так и теми, кто вернулся из-за границы.

Также подать заявку могут те, кто не получал денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Если вы получили помощь в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой гуманитарной организации ООН, то в выплате от УВКБ ООН могут отказать.

Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более 3 месяцев) и после вынужденного перемещения вернулись к своему постоянному месту жительства в Украине, могут подать заявку, если имеют уязвимость.

Процесс предусматривает собеседование с партнером УВКБ ООН.

Документы для предоставления в пункте сбора данных:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплаты помощи (карты єПідтримка не подходят);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т. д.);

личный номер телефона.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Способ выплаты денежной помощи украинцам

Денежную помощь от ООН (сразу за три месяца) перечислят на гривневый банковский счет главе домохозяйства через финансовое учреждение Rapyd или Western Union.

Денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН

Благотворительный фонд Право на защиту в партнерстве с УВКБ ООН проводит сбор данных для получения денежной помощи на аренду жилья в 2025 году. Проект реализуется в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья в течение шести месяцев.

Кто может получить помощь

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в МТП (местах временного пребывания из перечня ниже), или имеющие другие угрозы выселения из мест временного проживания:

МТП, включенные в официальный перечень, в соответствии с постановлением правительства № 930;

МТП, которые базово имеют другое назначение и не приспособлены для длительного проживания ВПЛ (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.) и могут быть расформированы;

модульные городки;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы и проживающие в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями;

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, которые проживают в арендованном жилье и находятся под риском выселения.

Участие в программе могут принять только те семьи, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду жилья и не участвует в программах государственных субсидий на аренду жилья.

Выплаты начислят главе семьи в цифровой кошелек Vibrant (в цифровых долларах США). Лицо получит SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Получение многоцелевой денежной помощи быстрого реагирования

Благотворительный фонд Право на защиту совместно с УВКБ ООН предлагают многоцелевую денежную помощь быстрого реагирования.

Помощь предусмотрена для лиц, которые в течение последних 30 дней до момента обращения:

пострадали из-за обстрела и их постоянное жилье повреждено;

место жительства стало непригодным из-за военных действий;

домохозяйство не способно справиться с ростом расходов и потенциальной потерей дохода из-за события, связанного с военными действиями;

эвакуировались из общин, где объявлена обязательная эвакуация;

потеряли близкого человека — члена домохозяйства;

член домохозяйства нуждается в лечении из-за вреда связанного с военными действиями, и информацию о которых Фонду в верифицированных списках эвакуированных или пострадавших предоставила местная власть.

Сумма помощи составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Выплаты для ВПЛ в мае

С 1 мая 2025 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут автоматически продлены при условии соответствия критериям.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет: для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн; для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Денежная помощь в Польше

Zasiłek rodzinny (семейная помощь) — предоставляется на определенный период, который начинается с 1 ноября и продолжается до 31 октября следующего года. Заявки принимаются с 1 июля в электронном виде через портал Empatia, и с 1 августа в бумажной форме. Заявку необходимо подавать по месту жительства. Важным является критерий дохода, который составляет 674 злотых (доход семьи в пересчете на одного человека), или 764 злотых, если в семье есть ребенок с инвалидностью. Для периода выплат 2024-2025 учитываются доходы за 2023 год.

Сейчас семейная помощь составляет: 95 злотых на ребенка в возрасте до 5 лет; 124 злотых на ребенка в возрасте от 5 до 18 лет; 135 злотых на ребенка в возрасте от 18 до 24 лет.

Время выплаты пособия зависит от даты подачи заявки. Если родители хотят сохранить непрерывность выплат, они должны были подать заявку до конца августа 2024 года.

Денежная поддержка некоторых украинцев с PESEL UKR в Польше

Вместе к независимости (WdN) — это программа помощи украинцам, которые имеют временную защиту и проживают в центрах коллективного размещения.

Они могут получить финансирование части расходов на аренду жилья на период шести месяцев. Участие в программе является бесплатным.

По программе украинцы могут получить:

Дофинансирование кауции и арендной платы за квартиру или комнату (жилье) сроком на 6 месяцев, а также поддержку в оформлении аренды жилья;

Дофинансирование расходов на переезд и ваучер на приобретение оборудования для арендованного жилья;

Помощь карьерного советника в поиске работы или совершенствовании трудовых навыков;

Возможность принять участие в бесплатном курсе польского языка в рамках профориентации и тому подобное.

Для участия в программе надо соответствовать следующим критериям:

На момент регистрации проживать в центре коллективного размещения в следующих воеводствах: Шленское, Малопольское, Варминско-Мазурское, Подляское, Великопольское, Западнопоморское или Любуское.

Жители центров коллективного размещения, расположенных в других воеводствах, должны обратиться в Польский Красный Крест www.pck.pl.

Дофинансирование арендной платы за полгода

Тип жилья или количество человек в домохозяйстве Максимальный размер дофинансирования за месяц комната 1 000 zł жилье для 1-2 лиц 2 200 zł жилье для 3-4 лиц 2 800 zł жилье для 5 и более лиц 3 500 zł

На момент регистрации номер PESEL должен быть с активным статусом UKR.

Как зарегистрироваться:

Для этого надо пройти регистрацию на участие в программе через регистрационную форму или отправить заполненную от руки регистрационную форму на адрес офиса PCPM, указанный ниже.

Вам позвонят, чтобы подтвердить регистрацию.

Далее должна состояться встреча, чтобы проверить документы и подтвердить соответствие критериям участия в программе. После успешной проверки выдается подтверждающий документ о зачислении в программу.

С момента принятия в программу есть 30 дней, чтобы найти подходящее жилье и предоставить подписанное соглашение об аренде. После заключения договора о поддержке дофинансирование будет перечислено непосредственно на банковский счет владельца жилья.

Программа 800+ на ребенка в Польше

Если вы находитесь в Польше с ребенком, то можете получить помощь в размере 800 злотых (ранее сумма составляла 500 злотых). Важным критерием получения помощи является посещение ребенком местной школы.

Чтобы подать заявку на получение помощи, нужно обратиться в Заведение социального страхования (ZUS) или воспользоваться онлайн-сервисами, такими как: онлайн-платформа PEU ZUS, портал Emp@atia, мобильное приложение mZUS, или онлайн-банкинг.

По программе 800+ выплаты могут получить украинцы, которые предоставят следующую информацию:

идентификационные номера PESEL для заявителя и ребенка;

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

счет в польском банке.

Пошаговую инструкцию по получению помощи 800+ можно найти по ссылке.

Помощь при рождении ребенка

Украинки, которые родили детей в Польше после 24 февраля 2022 года, могут получить единовременное денежное пособие от польского правительства.

Для этого нужно, чтобы доход в семье на человека не превышал 1922 злотых. Также важно, чтобы мама ребенка состояла на учете в польской женской консультации с 10-й недели беременности. Размер такого единовременного пособия составляет 1000 злотых на одного ребенка. Подать заявку на выплату нужно в ZUS в течение первых 12 месяцев с момента рождения ребенка.

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