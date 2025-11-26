В Украине предоставляется государственная помощь малообеспеченным семьям.

Соответственно, социальные выплаты предоставляются малоимущим семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход, меньше прожиточного минимума.

О том, как получить государственную финансовую помощь для малообеспеченных семей в 2025 году, узнавали Факты ICTV.

Помощь малообеспеченным семьям: изменения с 1 декабря

В Украине стартовал прием заявок на зимнюю поддержку для наиболее уязвимых семей. Речь идет о разовой выплате в размере 6500 грн на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.

Средства предоставляются на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Деньги будут поступать автоматически на карту получателя и не учитываются при определении среднемесячного дохода для других видов госпомощи.

Как определить, является ли семья малообеспеченной

Чтобы получить помощь именно как малообеспеченная семья, нужно проверить, не превышает ли ваш совокупный семейный доход рассчитанного прожиточного минимума для всей семьи.

Малообеспеченной считается семья, чей общий доход ниже суммы прожиточных минимумов всех членов семьи.

Пример расчета

Для семьи из четырех человек — мать, отец, ребенок до 6 лет и ребенок 6–18 лет — с 1 декабря 2025 года прожиточный минимум составляет:

3 028 грн — мать

3 028 грн — отец

2 563 грн — ребенок до 6 лет

3 196 грн — ребенок 6–18 лет

Итого: 11 815 грн.

Если фактический совокупный доход семьи меньше этой суммы, размер помощи будет равен разнице между прожиточным минимумом семьи и их реальным доходом.

Нормативы прожиточного минимума в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум для расчета помощи малообеспеченным семьям увеличили на 5%. Государство вводит следующие показатели:

60% прожиточного минимума — для трудоспособных лиц;

145% — для детей (до 6 лет и от 6 до 18 лет);

100% — для людей с инвалидностью и лиц, утративших трудоспособность.

В госбюджете на 2025 год на поддержку малообеспеченных семей предусмотрено 19,7 млрд грн, что должно гарантировать стабильную выплату помощи.

Изменения с 1 января 2026 года: новая базовая социальная помощь

Правительство планирует с 1 января 2026 года ввести базовую социальную помощь, которая заменит действующую помощь малообеспеченным. Ее цель — объединить несколько видов соцвыплат в единый механизм, сделав поддержку более адресной и понятной.

Как будут рассчитывать выплату

Базовая социальная помощь будет определяться как разница между:

базовой величиной семьи и

ее среднемесячным доходом.

Базовая величина будет распределяться так:

100% — на первого члена семьи (уполномоченного представителя),

70% — на каждого следующего,

100% — на детей до 18 лет и людей с инвалидностью I–II групп.

Условия оказания помощи

Согласно действующему законодательству, малообеспеченной семьей в Украине считается семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для нее.

В таком случае семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

В первую очередь размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и количества лиц. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разной.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине назначается сроком на шесть месяцев, который может быть продлен по заявлению представителя семьи при условии соблюдения определенных требований, в частности подтверждения низкого дохода.

Кто входит в состав малообеспеченной семьи

К составу семьи, которая обращается для оказания помощи, принадлежат:

муж, жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети , признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями; нетрудоспособные родители мужа и жены , проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов; женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Куда обратиться, чтобы получить помощь

В структурные подразделения соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

В центры предоставления административных услуг (ЦНАУ).

Как получить государственную помощь

Оформление пособия бесплатное. Чтобы его получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:

Соберите все необходимые документы. Напишите заявление на получение выплат. Отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо прислать следующие документы:

заявление на назначение помощи

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

справку об участии в обороне Украины или в сопротивлении и сдерживании армии РФ на территории Украины (если имеете);

справку о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;

паспорт заявителя;

справку о постановке на учет ВПЛ (для переселенцев);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки документов и заявления вам сообщат о результатах.

Сколько получают малообеспеченные семьи в 2025 году

Законом Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год было принято решение о повышении уровня социальной поддержки малообеспеченных семей. В частности, был увеличен процент обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи: для трудоспособных членов семей — с 55% до 60%, а для детей — с 140% до 145%. Это означает, что размер помощи для таких семей будет пересчитан в большую сторону.

В 2025 году на малообеспеченных начисляется:

для трудоспособных — 1 816,8 грн;

для тех, кто не работает, и лиц с инвалидностью — 2 361 грн;

для детей до 6 лет — 3 716,35 грн;

для детей до 18 лет — 4 634,2 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) — 4 390,6 грн.

Заявитель вправе выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты.

Куда обращаться, если отказали в помощи

Отказать в предоставлении социальных выплат могут по нескольким причинам:

семья имеет более чем один автомобиль;

в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира или дом (это не касается той недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях);

если один из родителей за год до обращения покупал земельный участок, недвижимость или транспортное средство или же осуществлял разовую оплату любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных платежей) на сумму, которая на дату проведения операции превышала 50 тыс. грн;

если в семье есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военную службу или не учились.

Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.

