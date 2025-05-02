Кисилевский: Производители 25 видов продукции присоединятся к политике локализации — это свидетельствует о ее успешности

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил с замечаниями предложения Министерства экономики по расширению локализации в публичных закупках еще на 25 товаров.

В частности, требование локализации предполагается распространить на продукцию легкой промышленности, в частности форму, лифты, тракторы, осветительную технику, кабели, светофоры, металлоконструкции и трубы большого диаметра.

Инициатива вступит в юридическую силу после принятия соответствующего постановления правительства. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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Политика локализации: какие производители продукции присоединятся

Сейчас действующий закон о публичных закупках распространяет требование локализации на 103 товара из четырех основных категорий: железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальная техника, энергетическое оборудование.

В 2025 году уровень локализации должен составлять 25%. В дальнейшем этот показатель ежегодно будет расти на 5%, пока не достигнет 40%.

— Желание производителей 25 видов продукции приобщиться к политике локализации свидетельствует о ее успешности. В условиях войны локализация решила вопрос выживания и развития для целых отраслей украинской экономики, в частности производство общественного транспорта, коммунальной техники и навесного оборудования для нее, пожарно-спасательных машин и других. За ними стоят десятки тысяч работников и их семей, которые в условиях войны остались в Украине. Правительство и экономический комитет Рады впервые применяют процедуру расширения локализации, а в дальнейшем будут открытыми для новых таких инициатив от производителей, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Локализация при публичных закупках является частью политики развития производителей в рамках инициативы Сделано в Украине, которая объединяет программы привлечения инвестиций в реальный сектор и содействия несырьевому экспорту.

Действующее законодательство о публичных закупках позволяет Кабинету министров увеличивать перечень товаров, на которые распространяется требование локализации, при условии согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Требование локализации не распространяется на товары, которые происходят из Европейского Союза, США, Великобритании и других стран — подписантов соглашения GPA.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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