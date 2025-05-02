Кисилевський: Виробники 25 видів продукції долучаться до політики локалізації – це свідчить про її успішність

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив із зауваженнями пропозиції Міністерства економіки щодо розширення локалізації в публічних закупівлях ще на 25 товарів.

Зокрема, вимогу локалізації передбачається поширити на продукцію легкої промисловості, зокрема форму, ліфти, трактори, освітлювальну техніку, кабелі, світлофори, металоконструкції та труби великого діаметра.

Ініціатива набуде юридичної сили після ухвалення відповідної постанови уряду. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник глави Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Політика локалізації: які виробники продукції долучаться

Зараз чинний закон про публічні закупівлі розповсюджує вимогу локалізації на 103 товари з чотирьох основних категорій: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка, енергетичне обладнання.

У 2025 році рівень локалізації вимагається на рівні 25%. Надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.

– Бажання виробників 25 видів продукції долучитися до політики локалізації свідчить про її успішність. В умовах війни локалізація розв’язала питання виживання та розвитку для цілих галузей української економіки, зокрема виробництво громадського транспорту, комунальної техніки та навісного обладнання для неї, пожежно-рятувальних машин та інших. За ними стоять десятки тисяч працівників та їхніх сімей, які в умовах війни залишилися в Україні. Уряд та економічний комітет Ради вперше застосовують процедуру розширення локалізації, а надалі будуть відкритими для нових таких ініціатив від виробників, – зазначив Дмитро Кисилевський.

Локалізація при публічних закупівлях є частиною політики розвитку виробників у рамках ініціативи Зроблено в Україні, яка обʼєднує програми залучення інвестицій в реальний сектор і сприяння несировинному експорту.

Чинне законодавство про публічні закупівлі дозволяє Кабінету міністрів збільшувати перелік товарів, на які поширюються вимога локалізації, за умови погодження з комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Вимога локалізації не поширюється на товари, які походять з Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн – підписантів угоди GPA.

Фото: Дмитро Кисилевський

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