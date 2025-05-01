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Юлия Гайдук, редакторка ленты

В Украине началось производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов: что известно

котушка з оптоволоконним кабелем 30 км

В Украине началось серийное изготовление катушек на 30 км для оптоволоконных FPV-дронов.

Что известно о производстве 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов и в чем особенность — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие особенности 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов

Украинская компания 3DTech производит PV-дроны различных типов с управлением по оптоволоконному кабелю, что делает их невосприимчивыми к радиоэлектронным помехам. То есть беспилотники вместо традиционных для FPV систем радиосвязи комплектуются катушкой с кабелем, который разматывается во время полета дрона.

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Такая система связи полностью защищена от вражеских радиоэлектронных помех и делает дрон более эффективным при использовании. Новые катушки на 30 км успешно прошли внутренние испытания и уже серийно производятся. Производство и намотка катушек производится исключительно в Украине, закупается только сырье.

Стоит отметить, что это первая серийная катушка на 30 километров в Украине.

Готовые китайские катушки могут иметь заводской брак. Намотка катушки в Украине позволяет контролировать качество изделия на всех этапах изготовления. Это является преимуществом, ведь таким образом значительно снижается количество обрывов при использовании на передовой.

Оптоволоконные катушки для дронов: технические характеристики

Катушка с оптоволоконным кабелем 30 км является необходимостью, ведь реалии войны на территории Украины требуют значительно большей дальности. Отметим, что большинство серийных образцов имеют дальность не более 20 км.

В новых катушках производители разработали универсальное крепление для того, чтобы украинские военные могли модифицировать FPV-дроны, которые уже у них есть. Также в катушках используется оптоволокно, которое в два раза тоньше, чем производят в Китае, — говорят производители.

Длина кабеля может быть: 10 км, 15 км, 20 км и 30 км.

Вес:

  • катушка 20 км — 1883 г;
  • катушка 15 км — 1486 г;
  • катушка 10 км — 1155 г;
  • катушка 30 км — данные пока не сообщаются.

Все катушки имеют удобное быстросъемное крепление и легко интегрируются под дроны разных типов.

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Фото: 3DTech

Источник: 3DTech, Defense Express

дрон, Дрони, Украинское оружие
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