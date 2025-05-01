В Украине началось производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов: что известно
В Украине началось серийное изготовление катушек на 30 км для оптоволоконных FPV-дронов.
Что известно о производстве 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов и в чем особенность — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие особенности 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов
Украинская компания 3DTech производит PV-дроны различных типов с управлением по оптоволоконному кабелю, что делает их невосприимчивыми к радиоэлектронным помехам. То есть беспилотники вместо традиционных для FPV систем радиосвязи комплектуются катушкой с кабелем, который разматывается во время полета дрона.
Такая система связи полностью защищена от вражеских радиоэлектронных помех и делает дрон более эффективным при использовании. Новые катушки на 30 км успешно прошли внутренние испытания и уже серийно производятся. Производство и намотка катушек производится исключительно в Украине, закупается только сырье.
Стоит отметить, что это первая серийная катушка на 30 километров в Украине.
Готовые китайские катушки могут иметь заводской брак. Намотка катушки в Украине позволяет контролировать качество изделия на всех этапах изготовления. Это является преимуществом, ведь таким образом значительно снижается количество обрывов при использовании на передовой.
Оптоволоконные катушки для дронов: технические характеристики
Катушка с оптоволоконным кабелем 30 км является необходимостью, ведь реалии войны на территории Украины требуют значительно большей дальности. Отметим, что большинство серийных образцов имеют дальность не более 20 км.
В новых катушках производители разработали универсальное крепление для того, чтобы украинские военные могли модифицировать FPV-дроны, которые уже у них есть. Также в катушках используется оптоволокно, которое в два раза тоньше, чем производят в Китае, — говорят производители.
Длина кабеля может быть: 10 км, 15 км, 20 км и 30 км.
Вес:
- катушка 20 км — 1883 г;
- катушка 15 км — 1486 г;
- катушка 10 км — 1155 г;
- катушка 30 км — данные пока не сообщаются.
Все катушки имеют удобное быстросъемное крепление и легко интегрируются под дроны разных типов.
Фото: 3DTech
Источник: 3DTech, Defense Express