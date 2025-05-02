Правительство утвердило соглашение с Японией о предоставлении Украине $3 млрд за счет активов РФ

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Японии, которое предусматривает предоставление финансирования в размере около $3 млрд в рамках глобальной инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Украина получит от Японии $3 млрд для восстановления

— Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и пойдут на финансирование первоочередных статей государственного бюджета, а также на восстановление и развитие страны. Всего в рамках этой инициативы Украина получит $50 млрд, — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства поблагодарил страны Большой семерки и Евросоюза за введение механизма, позволяющего привлечь Россию к ответственности за причиненный ущерб.

— Надеемся, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины, — добавил премьер.

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Помощь в рамках инициативы ERA

Напомним, в марте и в начале апреля Европейский Союз уже перечислил Украине два транша по €1 млрд в рамках программы ERA. Также в январе Киев получил первый транш в размере 3 миллиардов евро из общего пакета помощи ЕС на €18 млрд.

Великобритания уже осуществила два перевода на сумму 752 млн фунтов стерлингов каждый (эквивалентно примерно €873 млн). В целом Соединенное Королевство планирует предоставить 2,26 млрд фунтов (примерно €2,62 млрд).

Канада также уже выделила Украине $2,5 млрд канадских долларов (примерно $1,7 млрд) в рамках этой же инициативы.

Министерство финансов США еще в декабре 2024 года сообщило о намерении выделить Украине $20 млрд как часть обещанного пакета помощи на $50 млрд, который финансируется за счет доходов от замороженных активов РФ.

Ранее сообщалось, что Япония планирует предоставить Украине около $3 миллиардов в виде кредита для поддержки государственного бюджета и реализации восстановительных проектов.

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