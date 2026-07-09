Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя нападение на военнослужащих ТЦК во Львове 8 июля, призвал Министерство обороны создать рабочую группу по вопросам мобилизации.

Лубинец прокомментировал нападение на ТЦК во Львове

Омбудсмен отметил, что этот инцидент нельзя рассматривать отдельно, поскольку он стал следствием ряда проблем.

— Когда люди годами обращаются в органы власти, сообщают о возможных нарушениях прав во время мобилизации, но не видят надлежащей правовой оценки таких фактов, это неизбежно создает еще большие проблемы, — написал Лубинец в четверг, 9 июля.

По его словам, в результате накапливается недоверие, усиливается напряженность, общество становится более радикальным.

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— Если государство не будет своевременно давать правовую оценку нарушениям — независимо от того, кем они совершены, — это приведет к еще более тяжелым последствиям, — подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что у всех украинцев есть общий враг — Россия, и именно с ней необходимо бороться.

Поэтому нельзя допустить, чтобы из-за недоверия, несправедливости или безнаказанности противостояние переносилось внутрь украинского общества.

— Военное положение не ставит права человека “на паузу”. Верховенство права — это граница, которая отличает Украину от государства-агрессора. Каждое незаконное решение во время мобилизации — это удар по доверию к государству, — добавил уполномоченный Верховной Рады.

Лубинец заявил, что реформа мобилизационных процессов необходима уже сейчас.

Он обратился к Министерству обороны с призывом сформировать рабочую группу для комплексного пересмотра и совершенствования мобилизационных процедур.

— Необходимо сформировать прозрачные, понятные и справедливые правила, которые будут одинаково защищать и государственные интересы, и права человека, — пояснил Лубинец.

Он добавил, что закон должен быть одинаковым для всех, а независимо от того, кто является нарушителем, каждый случай должен получить объективное расследование и надлежащую правовую оценку.

— Только так можно восстановить доверие к государственным институтам. Сильная армия и верховенство права — не противоположности. Это две опоры, на которых держится Украина. Мы одинаково должны защищать наших военнослужащих, права человека и закон. И именно сейчас государство должно продемонстрировать, что способно не только требовать соблюдения закона, но и само неукоснительно его выполнять, — резюмировал он.

Что известно о конфликте с военными ТЦК во Львове

В среду, 8 июля, во Львове во время мероприятий по оповещению гражданина, который, по данным ТЦК и СП, находился в розыске, произошел инцидент с блокированием служебного автомобиля.

Толпа перевернула автомобиль Центра комплектования.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что провел срочное совещание с правоохранителями по поводу ситуации с блокированием автомобиля ТЦК в Сихове.

По его словам, Львовский областной ТЦК и СП проведет служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих.

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