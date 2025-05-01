С начала 2025 года зарегистрировано 113 половых преступлений, 96% касаются детей — Болвинов

Сейчас расследуют десятки половых преступлений, где жертвами стали именно дети. С начала 2025 года зарегистрировано 113 половых преступлений, из них 109 — против детей, то есть почти 96%.

Об этом рассказал начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Нацполиция о половых преступлениях против детей

По словам Болвинова, количество таких случаев неуклонно растет. В 2024 году зарегистрировали 68 половых преступлений, в которых жертвами стали дети. В этом году уже 109 дел за четыре месяца.

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— Мы тщательно и скрупулезно расследуем каждое такое преступление. Не замалчиваем, ищем доказательства и свидетелей даже там, где развращение и изнасилование происходило несколько лет назад, — сказал он.

Это одна из причин, почему в Национальную полицию стали больше обращаться жертвы, убежден Болвинов. По его словам, многие из них уже стали совершеннолетними, больше не боятся и стремятся к справедливости.

Болвинов о делах по половым преступлениям

Так, например, есть дело против учителя физкультуры, который гулял и переписывался со школьницами от 12 до 16 лет, а потом закрывался в отдельном помещении и развращал, рассказал Болвинов.

По его словам, еще один взрослый педофил годами снимал, как развращал дочь своей жены. Он начал насиловать ребенка, когда той было восемь лет, а делал это до ее 12 лет.

Сейчас этой девушке 17 лет. Во время обыска полицейские нашли ноутбук и видео — мужчина все снимал и хранил до сих пор. Всего задокументировано 42 факта изнасилований.

— Компьютерно-технические экспертизы еще продолжаются, поэтому количество преступлений может, к сожалению, увеличиться. Однако вины подонок не признает. Его задержали. Он сидит в СИЗО, — утверждает начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Половое преступление против семилетней девочки

Еще один случай касается 10-летнего мальчика и семилетней девочки. По его словам, видео попало в полицию — на них подросток пытается повторить со своей соседкой то, что видел во взрослых фильмах.

— Он ее запугал и заставил — так говорит девочка. Подтверждает это ее старший брат, ему девять. Фактически она не понимала смысла всех происходивших действий. Дети давно дружат, вместе гуляют, живут на одной улице. Видео попало к взрослым, потому что парень переслал его другу-подростку. Там случайно увидела мать и сразу пошла в службу по делам детей. Именно оттуда мы получили сигнал о сексуальном насилии в отношении малолетней, — рассказал Болвинов.

По его словам, парень живет с мамой и бабушкой. Их семья стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Подросток также стоит на учете в соцслужбе.

В то же время мать работает ассистентом учителя начальных классов. Согласно характеристике с места работы, она якобы знает основы детской психологии и педагогики.

— Ее сын дружил также со старшими парнями, которые показали пятилетнему тогда еще мальчику взрослое видео. После того говорит, “смотрел часто, потому что было интересно”. Затем включил такое видео из интернета подружке и предложил повторить, — поделился полицейский.

Болвинов рассказал, что первый раз это произошло прошлым летом — тогда она отказалась, а он ее избил. Этой же весной, когда дети были одни дома у парня, он сказал девочке снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон.

Полицейские поговорили с этими детьми. Девочка говорит, что согласилась, потому что боялась. Парень и его мать на контакт особо не идут, утверждает правоохранитель.

Мама девочки сейчас находится в декрете. Кроме дочери, у нее есть еще трое сыновей. Отец детей официально нигде не работает. Их семья стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Родители узнали обо всем, что произошло, только когда увидели видео.

— Случай шокирует. Но в этой ситуации уголовного наказания для парня быть не может, потому что ему всего 10 лет. Речь идет о невыполнении родительских обязанностей. Мать могут лишить родительских прав, — утверждает Болвинов.

Почему родители должны обратить внимание на поведение детей

Самое главное, по мнению Болвинова, родители должны делать все, чтобы их дети им доверяли.

Он убежден, что важно обращать внимание на изменения в поведении ребенка. Если он резко стал замкнутым, отказался от прогулок с детьми или избегает общения с конкретным лицом из семейного круга — это может быть тревожным звонком.

Родителям стоит интересоваться тем, что именно просматривает ребенок в интернете, с кем общается онлайн. Необходимо откровенно и прямо рассказать ребенку о реальных угрозах, которые несут плохие компании, сомнительные виртуальные друзья и новые знакомые.

По его мнению, родителям стоит пообещать ребенку свою поддержку и понимание вместо наказания в сложной ситуации.

— Каждому (взрослому и ребенку) нужно знать, что любые действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия — это преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, — рассказал Болвинов.

Он призывает не ждать и не бояться, если в вашей семье произошла трагедия, а идти в полицию. По его словам, правоохранители имеют большой опыт, тактичность и человечность.

Сергей Болвинов отметил, что вместе они способны сделать так, чтобы преступник не остался без наказания.

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