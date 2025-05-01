З початку 2025 року зареєстровано 113 статевих злочинів, 96% стосуються дітей – Болвінов

Зараз розслідують десятки статевих злочинів, де жертвами стали саме діти. З початку 2025 року зареєстровано 113 статевих злочинів, з них 109 – проти дітей, тобто майже 96%.

Про це розповів начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нацполіція про статеві злочини проти дітей

За словами Болвінова, кількість таких випадків невпинно зростає. У 2024 році зареєстрували 68 статевих злочинів, в яких жертвами стали діти. Цьогоріч вже 109 справ за чотири місяці.

Зараз дивляться

– Ми старанно та скрупульозно розслідуємо кожен такий злочин. Не замовчуємо, шукаємо докази та свідків навіть там, де розбещення та зґвалтування відбувалося кілька років тому, – сказав він.

Це одна з причин, чому до Національної поліції стали більше звертатися жертви, переконаний Болвінов. За його словами, багато хто з них вже стали повнолітніми, більше не бояться та прагнуть справедливості.

Болвінов про справи щодо статевих злочинів

Так, наприклад, є справа проти вчителя фізкультури, який гуляв та переписувався зі школярками від 12 до 16 років, а потім зачинявся в окремому приміщенні та розбещував, розповів Болвінов.

За його словами, ще один дорослий педофіл роками знімав, як розбещував доньку своєї дружини. Він почав ґвалтувати дитину, коли тій було вісім років, а робив це до її 12 років.

Зараз цій дівчині 17 років. Під час обшуку поліцейські знайшли ноутбук та відео – чоловік все знімав та зберігав до цього часу. Всього задокументовано 42 факти зґвалтувань.

– Комп’ютерно-технічні експертизи ще тривають, тому кількість злочинів може, на жаль, збільшитися. Однак провини покидьок не визнає. Його затримали. Він сидить в СІЗО, – стверджує начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Статевий злочин проти семирічної дівчинки

Ще один випадок стосується 10-річного хлопчика та семирічної дівчинки. За його словами, відео потрапило до поліції – на них підліток намагається повторити зі своєю сусідкою те, що бачив у дорослих фільмах.

– Він її залякав та змусив – так каже дівчинка. Підтверджує це її старший брат, йому дев’ять. Фактично вона не розуміла сенсу всіх дій, що відбувалися. Діти давно дружать, разом гуляють, живуть на одній вулиці. Відео потрапило до дорослих, тому що хлопець переслав його другу-підлітку. Там випадково побачила матір і одразу пішла до служби у справах дітей. Саме звідти ми отримали сигнал про сексуальне насильство відносно малолітньої, – розповів Болвінов.

За його словами, хлопець живе з мамою та бабусею. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Підліток також стоїть на обліку в соцслужбі.

Водночас матір працює асистентом вчителя початкових класів. Відповідно до характеристики з місця роботи, вона нібито знає основи дитячої психології та педагогіки.

– Її син дружив також зі старшими хлопцями, які показали п’ятирічному тоді ще хлопчику доросле відео. Після того каже, “дивився часто, бо було цікаво”. Потім увімкнув таке відео з інтернету подружці та запропонував повторити, – поділився поліцейський.

Болвінов розповів, що перший раз це відбулося минулого літа – тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам включив телефон.

Поліцейські поговорили з цими дітьми. Дівчинка каже, що погодилася, тому що боялася. Хлопець та його матір на контакт особливо не йдуть, стверджує правоохоронець.

Мама дівчинки зараз перебуває в декреті. Окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько дітей офіційно ніде не працює. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Батьки дізналися про все, що сталося, лише коли побачили відео.

– Випадок шокує. Але в цій ситуації кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише 10 років. Йдеться про невиконання батьківських обов’язків. Матір можуть позбавити батьківських прав, – стверджує Болвінов.

Чому батьки мають звернути увагу на поведінку дітей

Найголовніше, на думку Болвінова, батьки мають робити все, щоб їхні діти їм довіряли.

Він переконаний, що важливо звертати увагу на зміни в поведінці дитини. Якщо вона різко стала замкнутою, відмовилася від прогулянок з дітьми або уникає спілкування з конкретною особою з родинного кола – це може бути тривожним дзвінком.

Батькам варто цікавитися тим, що саме переглядає дитина в інтернеті, з ким спілкується онлайн. Необхідно відверто і прямо розказати дитині про реальні загрози, які несуть погані компанії, сумнівні віртуальні друзі та нові знайомі.

На його думку, батькам варто пообіцяти дитині свою підтримку та розуміння замість покарання в складній ситуації.

– Кожному (дорослому та дитині) потрібно знати, що будь-які дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди – це злочин, передбачений ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років, – розповів Болвінов.

Він закликає не чекати та не боятися, якщо у вашій родині сталася трагедія, а йти до поліції. За його словами, правоохоронці мають великий досвід, тактовність та людяність.

Сергій Болвінов наголосив, що разом вони здатні зробити так, щоб злочинець не залишився без покарання.

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