Европа хочет производить истребители взамен F-35, чтобы не зависеть от США — Newsweek

Страны Европы стремятся уменьшить свою военную зависимость от США и планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который мог бы заменить американский F-35.

Об этом сообщает издание Newsweek.

В издании отметили, что прекращение военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональд Трампа вызвало у европейских стран НАТО волнение.

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Кроме того, есть слухи о том, что у американских истребителей пятого поколения F-35, которые заказывают себе страны Европы, чтобы заменить F-16, есть “аварийный выключатель”, чтобы США могли их контролировать.

F-35 является единственным истребителем 5 поколения

F-35 производства компании Lockheed Martin является единственным истребителем пятого поколения, доступным западным военным, поэтому многие из 20 стран, которые используют или покупают эти самолеты, являются членами НАТО, отмечает Newsweek.

— Если пользователь F-35 захочет использовать истребители способом, который не устраивает Соединенные Штаты, то это будет ограниченная возможность, потому что Lockheed Martin очень скоро сможет перекрыть кран поддержки конкретной страны, о которой идет речь. Итак, даже если фактического “выключателя” не будет, Соединенные Штаты, безусловно, могут очень осложнить жизнь пользователям F-35, — отметил комодор в отставке Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.

Поэтому Европа намерена построить несколько разных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 30-х годов.

По словам одного из центральноевропейских чиновников, у европейских членов НАТО больше мотивации участвовать в программах шестого поколения, которые возглавляют страны Европы.

Чиновник отметил, что эти страны ожидают, что больше государств захочет принять участие в разработке истребителей следующего поколения.

В то же время центральноевропейский чиновник подчеркнул, что страны, которые используют F-35 в Европе, заверили друг друга в том, что они не собираются отказываться от этих истребителей.

В свою очередь Европа стремится постепенно уменьшать зависимость от США, в частности, противовоздушная оборона является приоритетом на следующие 20 лет, сказал чиновник.

В настоящее время в Европе рассматривают немецкие Iris-T на замену Patriot, однако полностью отказаться от американского оружия страны не собираются.

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