Європа хоче виробляти винищувачі на заміну F-35, аби не залежати від США – Newsweek

Країни Європи прагнуть зменшити свою військову залежність від США, тож планують працювати над розробкою власного винищувача шостого покоління, який міг би замінити американський F-35.

Про це повідомляє видання Newsweek.

У виданні наголосили, що припинення військової допомоги Україні з боку адміністрації президента Дональд Трампа змусило європейські країни НАТО хвилюватися.

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Крім того, є чутки про те, що американські винищувачі п’ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи, щоб замінити F-16, мають “аварійний вимикач”, аби США могли їх контролювати.

F-35 є єдиним винищувачем 5 покоління

F-35 виробництва компанії Lockheed Martin є єдиним винищувачем п’ятого покоління, який доступний західним військовим, тому багато з 20 країн, які використовують або купують ці літаки, є членами НАТО, зауважує Newsweek.

– Якщо користувач F-35 захоче використовувати винищувачі у спосіб, який не влаштовує Сполучені Штати, то це буде обмежена можливість, тому що Lockheed Martin дуже скоро зможе перекрити кран підтримки конкретної країни, про яку йдеться. Отже, навіть якщо фактичного “вимикача” не буде, Сполучені Штати, безумовно, мають можливість дуже ускладнити життя користувачам F-35, – наголосив комодор у відставці Королівських ВПС Великої Британії Ендрю Кертіс.

Тому Європа має намір побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння з середини 2030-х років.

За словами одного з центральноєвропейських чиновників, у європейських членів НАТО більше мотивації брати участь у програмах шостого покоління, які очолюють країни Європи.

Посадовець зазначив, що ці країни очікують, що більше держав захоче взяти участь у розробці винищувачів наступного покоління.

Водночас центральноєвропейський чиновник підкреслив, що країни, які використовують F-35 у Європі, запевнили одна одну в тому, що вони не збираються наразі відмовлятися від цих винищувачів.

У свою чергу Європа прагне поступово зменшувати залежність від США, зокрема протиповітряна оборона є пріоритетом на наступні 20 років, сказав чиновник.

Наразі у Європі розглядають німецькі Iris-T на заміну Patriot, проте повністю відмовлися від американської зброї країни не збираються.

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