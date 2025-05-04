Воздушные силы ударили по командному пункту россиян возле Бахмута

На днях Воздушные силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6 мотострелковой дивизии российского врага в районе Бахмута, на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по командному пункту РФ возле Бахмута

Вследствие нашего удара существенно снизилась способность оккупационных войск РФ управлять действиями свои армии на Покровском направлении. Данные о потерях врага уточняются.

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По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 113 атак россиян в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

21 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Хортица Виктор Трегубов сообщал, что россияне отступили с западных окраин Покровска ближе к южным после неудачной попытки перерезать трассу из Павлограда.

30 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что интенсивность боевых действий со стороны оккупантов на фронте растет, особое внимание враг уделяет Покровскому направлению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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