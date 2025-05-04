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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Повітряні сили вдарили по командному пункту росіян біля Бахмута

F-16 в небі України
Фото: УНІАН

Днями Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6 мотострілецької дивізії російського ворога в районі Бахмута, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по командному пункту РФ біля Бахмута

Унаслідок нашого удару суттєво знизилась здатність окупаційних військ РФ керувати діями свої армії на Покровському напрямку. Дані щодо втрат ворога уточнюються.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 113 атак росіян у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

Повітряні сили знищили командний пункт ворога біля Бахмута Фото 1

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21 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни відступили із західних околиць Покровська ближче до південних після невдалої спроби перерізати трасу з Павлограда.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що інтенсивність бойових дій з боку окупантів на фронті зростає, особливу увагу ворог приділяє Покровському напрямку.

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Війна в Україні

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Бахмут, Війна в Україні, Повітряні сили України, Покровськ
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