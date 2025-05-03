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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Отключение света летом: в Раде назвали способы избежания дефицита электричества

лампочки
Фото: Unsplash

Этим летом в Украине могут быть перебои с электроэнергией в вечерние часы, особенно в жару.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона Єдині новини.

Что может помочь избежать отключения света летом

Украинцы могут столкнуться с отключением света из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях, которые будут проводиться именно летом, и, как сообщил депутат, они “не будут давать того объема электрической энергии в сеть”.

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— Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем, — отметил Нагорняк.

Чтобы избежать дефицита электроэнергии, представитель профильного комитета Рады предложил три возможных решения:

1. Повысить предельную цену на электроэнергию для импортеров.

Это позволит импортерам больше привлекать электричество из-за рубежа, “больше его поставлять в Украину и уменьшить дефицит в энергосистеме”.

2. Привлечение госкомпаний к импорту.

Второй шаг, по словам нардепа, может заключаться в том, что правительство обяжет государственные компании, тот же Энергоатом и Укргидроэнерго, импортировать электроэнергию в вечернее время.

Нагорняк объяснил, что эти компании могут покупать электроэнергию за рубежом и продавать его в Украине, но, по более низким ценам для населения.

Такой подход, по его мнению, поможет покрыть дефицит электроэнергии летом в вечерние часы, когда нагрузка на сеть больше всего.

— Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги, или не пойдет, будем смотреть, — отметил народный депутат.

3. Поощрить украинцев устанавливать солнечные панели и аккумуляторы.

Нагорняк также отметил, что третьим шагом, который украинцы могут сделать самостоятельно, является участие в государственной программе по установке солнечных электростанций и аккумуляторов, что позволит производить энергию днем и использовать ее в вечернее время.

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