Відключення світла влітку: у Раді назвали способи уникнення дефіциту електрики

Цього літа в Україні можуть бути перебої з електроенергією у вечірні години, особливо у спеку.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Що може допомогти уникнути відключення світла влітку

Українці можуть зіткнутися з вимкненням світла через планові ремонти на атомних електростанціях, які проводитимуться саме влітку, і, як повідомив депутат, вони “не даватимуть того обсягу електричної енергії в мережу”.

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– Відповідно, даватимуть десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо, – зазначив Нагорняк.

Щоб уникнути дефіциту електроенергії, представник профільного комітету Ради запропонував три можливі рішення:

1. Підвищити граничну ціну на електроенергію для імпортерів.

Це дасть змогу імпортерам більше залучати електрику з-за кордону, “більше її постачати в Україну і зменшити дефіцит в енергосистемі”.

2. Залучення держкомпаній до імпорту.

Другий крок, за словами нардепа, може полягати в тому, що уряд зобов’яже державні компанії, той же Енергоатом і Укргідроенерго, імпортувати електроенергію у вечірній час.

Нагорняк пояснив, що ці компанії можуть купувати електроенергію за кордоном і продавати її в Україні, але за нижчими цінами для населення.

Такий підхід, на його думку, допоможе покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірні години, коли навантаження на мережу найбільше.

– Чи піде уряд і регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися, – зазначив народний депутат.

3. Заохотити українців встановлювати сонячні панелі та акумулятори.

Нагорняк також зазначив, що третім кроком, який українці можуть зробити самостійно, є участь у державній програмі зі встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів, що дасть змогу виробляти енергію вдень та використовувати її у вечірній час.

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