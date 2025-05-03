Відключення світла влітку: у Раді назвали способи уникнення дефіциту електрики
Цього літа в Україні можуть бути перебої з електроенергією у вечірні години, особливо у спеку.
Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону Єдині новини.
Що може допомогти уникнути відключення світла влітку
Українці можуть зіткнутися з вимкненням світла через планові ремонти на атомних електростанціях, які проводитимуться саме влітку, і, як повідомив депутат, вони “не даватимуть того обсягу електричної енергії в мережу”.
– Відповідно, даватимуть десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо, – зазначив Нагорняк.
Щоб уникнути дефіциту електроенергії, представник профільного комітету Ради запропонував три можливі рішення:
1. Підвищити граничну ціну на електроенергію для імпортерів.
Це дасть змогу імпортерам більше залучати електрику з-за кордону, “більше її постачати в Україну і зменшити дефіцит в енергосистемі”.
2. Залучення держкомпаній до імпорту.
Другий крок, за словами нардепа, може полягати в тому, що уряд зобов’яже державні компанії, той же Енергоатом і Укргідроенерго, імпортувати електроенергію у вечірній час.
Нагорняк пояснив, що ці компанії можуть купувати електроенергію за кордоном і продавати її в Україні, але за нижчими цінами для населення.
Такий підхід, на його думку, допоможе покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірні години, коли навантаження на мережу найбільше.
– Чи піде уряд і регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися, – зазначив народний депутат.
3. Заохотити українців встановлювати сонячні панелі та акумулятори.
Нагорняк також зазначив, що третім кроком, який українці можуть зробити самостійно, є участь у державній програмі зі встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів, що дасть змогу виробляти енергію вдень та використовувати її у вечірній час.