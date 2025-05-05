Будет ли выходной 9 мая в Украине в 2025 году

Ранее в Украине 9 мая отмечался государственный праздник — День Победы. Этот день был выходным.

Будет ли выходной на 9 мая в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

9 мая в Украине: выходной или нет

В Украине 9 мая в 2025 году не является памятным днем. Эта дата больше не отмечается на официальном уровне.

Сейчас смотрят

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 9278 О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов, которым официальное государственное отмечание перенесено на 8 мая.

Теперь именно 8 мая имеет статус государственного памятного дня и называется День памяти и победы над нацизмом.

Будет ли выходной 9 мая в Украине

9 мая в Украине приходится на пятницу и будет обычным рабочим днем. Выходным должно было быть 8 мая, четверг. Однако в 2025 году в Украине продолжает действовать правовой режим военного положения.

Согласно закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, выходные отменяются. Официальными выходными для большинства граждан остаются только суббота и воскресенье.

Таким образом, для большинства работников государственного сектора не будет выходного 9 мая в Украине. 8 мая также будет рабочим днем.

Однако руководители компаний могут самостоятельно решать, делать ли эти дни выходными или сокращенными.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.