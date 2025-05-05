Чи буде вихідний 9 травня в Україні у 2025 році

Раніше в Україні 9 травня відзначалося державне свято — День Перемоги. Цей день був вихідним.

Чи буде вихідний на 9 травня у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

9 травня в Україні: вихідний чи ні

В Україні 9 травня у 2025 році не є пам’ятним днем. Ця дата більше не відзначається на офіційному рівні.

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У 2023 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9278 Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років, яким офіційне державне святкування перенесено на 8 травня.

Тепер саме 8 травня має статус державного пам’ятного дня та називається День пам’яті та перемоги над нацизмом.

Чи буде вихідний 9 травня в Україні

9 травня в Україні припадає на п’ятницю й буде звичайним робочим днем. Вихідним днем мало бути 8 травня, четвер. Проте у 2025 році в Україні триває правовий режим воєнного стану.

Згідно з Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, вихідні дні скасовуються. Офіційними вихідними, для більшості громадян, будуть лише субота та неділя.

Таким чином, для більшості працівників державного сектору не буде вихідного 9 травня в Україні. 8 травня також буде робочим днем. Проте керівники компаній можуть самостійно вирішувати та зробити травневі свята вихідним або скороченим днем.

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