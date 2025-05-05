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В Сумской области объявлена срочная эвакуация из двух городов

Объявлена срочная эвакуация жителей Белополья и Ворожбы Сумской области
Фото: УНИАН

В Сумской области людей призывают срочно выехать из двух городов, а именно из Белополья и Ворожбы.

О срочной эвакуации сообщил глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник в Facebook.

Срочная эвакуация из Белополья и Ворожбы Сумской области

— Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться, — написал Мельник.

По его словам, каждое утро в 8:00 едут эвакуационные автобусы. Чтобы записаться на эвакуацию, нужно позвонить по одному из номеров:

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  • штаб эвакуации Сумского района — 050 650 70 83;
  • штаб г. Ворожба — 093 533 45 00.

Записаться на эвакуацию из Ворожбы и Белополья Сумской области можно круглосуточно.

— Важно, если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака, 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться на денежную помощь, статус ВПЛ и возможность найти жилье, — добавил глава РВА.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Михаил Мельник

Война в Украине, Евакуація, Сумская область
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