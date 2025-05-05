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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

У Сумській області оголошено термінову евакуацію з двох міст

Оголошена термінова евакуація жителів Білопілля та Ворожби Сумської області
Фото: УНІАН

У Сумській області людей закликають терміново виїхати з двох міст, а саме з Білопілля та Ворожби.

Про термінову евакуацію повідомив голова Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник у Facebook.

Термінова евакуація з Білопілля та Ворожби Сумської області

– Прошу жителів м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватися, – написав Мельник.

За його словами, щоранку о 8:00 їдуть евакуаційні автобуси. Щоб записатися на евакуацію, потрібно зателефонувати за одним із номерів:

Зараз дивляться
  • штаб евакуації Сумського району – 050 650 70 83;
  • штаб м. Ворожба – 093 533 45 00.

Записатися на евакуацію з Ворожби та Білопілля Сумської області можна цілодобово.

– Важливо, якщо ви евакуювались самостійно, в м. Суми, вул. Ковпака, 7 працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО та можливість найти житло, – додав голова РВА.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Михайло Мельник

Війна в Україні, Евакуація, Сумська область
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