Кабмін оновив правила мобілізації: що зміниться для призовників

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації в умовах особливого періоду.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни до порядку призову на військову службу: що відомо

У Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів тепер буде відображатися інформація про вручення повістки на бланку.

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Також уточнено положення, які стосуються кінцевого терміну подання документів для отримання відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян.

Оновлений порядок чітко визначає, коли військовозобов’язані та резервісти можуть отримати відстрочку, а також встановлює випадки, за яких особа не підлягає направленню на медичний огляд для визначення придатності до служби.

Зокрема, йдеться про тих, хто раніше не проходив обстеження або у кого завершився строк дії рішення військово-лікарської комісії.

Водночас уточнено процедуру направлення на медогляд в електронному форматі через Єдиний реєстр.

Право на відстрочку для багатодітних батьків

Окрема увага у документі приділена переліку документів, які необхідні для підтвердження права на відстрочку для батьків трьох і більше дітей віком до 18 років.

Як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, відтепер військовозобов’язаний повинен надати свідоцтва про народження кожної дитини, де вказані обоє батьків.

Додатково необхідно надати один із таких документів:

свідоцтво про шлюб із матір’ю чи батьком дітей;

судове рішення про розірвання шлюбу разом із підтвердженням місця проживання дітей;

рішення органу опіки та піклування про місце проживання дітей;

письмову угоду між батьками про проживання дітей;

інше судове рішення або документи, що підтверджують відсутність другого з батьків;

довідку з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Довідку слід отримати не пізніше ніж за п’ять днів до подання заяви.

Особи, які здійснюють постійний догляд, мають надати акт про догляд (додаток 8), а також документи, що підтверджують отримання відповідної компенсації, допомоги або надбавки.

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні.

Мобілізація та воєнний стан триватимуть з 9 травня по 6 серпня 2025 року.

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