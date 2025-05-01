Мобилизация с 1 мая: все, что нужно знать

Общая мобилизация в Украине продлена до 6 августа 2025 года.

Закон Об утверждении указа президента Украины О продлении срока проведения общей мобилизации №4357-IX, подписанный главой государства Владимиром Зеленским 18 апреля, вступит в силу 9 мая.

Все, что нужно знать о мобилизации с 1 мая, Факты ICTV обсудили с адвокатом, кандидатом юридических наук, управляющей Адвокатским бюро Анны Даниэль Анной Даниель и юристом Адвокатского объединения Виннер Партнерс Анастасией Руденко.

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Кто подлежит мобилизации с 1 мая

Мобилизации с 1 мая по-прежнему будут подлежать пригодные по состоянию здоровья военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, отмечает адвокат Анна Даниэль.

В то же время напомним, что у мужчин, которые до 4 мая 2024 года (т.е. до вступления в силу закона №3621-IX) были признаны ограниченно пригодными к военной службе, остается чуть больше месяца (до 5 июня 2025 года), чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК).

Лица, признанные пригодными по результатам повторной ВВК, будут также подлежать мобилизации.

Добровольно поступить на военную службу, добавляет Анастасия Руденко, могут пригодные по состоянию здоровья женщины до 60 лет.

Добровольно заключить контракт на службу могут также:

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;

лица с инвалидностью, а также имеющие право на отсрочку.

Кто потеряет право на отсрочку в мае

Анна Даниэль отмечает: перечень лиц, имеющих право на отсрочку, определен ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Однако следует помнить, продолжает адвокат, что лица, ранее имевшие отсрочку, могут ее потерять, если изменятся обстоятельства, служившие основанием для ее получения.

По словам Анастасии Руденко, согласно новому законодательству, отсрочку от мобилизации больше не предоставляют:

студентам, которые учатся по заочной форме обучения или получают второе или третье высшее образование;

родителям троих несовершеннолетних детей, если есть задолженность по уплате алиментов;

родителям-одиночкам, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание;

мужчинам, ухаживающим за родителями жены, которые имеют инвалидность первой или второй группы (отныне отсрочка предоставляется только для ухода за собственными родителями, имеющими инвалидность);

сводным братьям погибших защитников (право на отсрочку имеют только родные или неполнородные братья или сестры погибших или пропавших без вести военнослужащих);

работникам предприятий и организаций Министерства обороны, ранее имевших отсрочку.

Изменения в вопросе бронирования

Уже месяц (т.е. начиная с 1 апреля), как утратили силу все бронирования, оформленные по старым правилам.

Продолжить бронирование своих специалистов могут только компании, которые обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Кроме того, согласно новому правительственному постановлению предприятия, обслуживающие объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, могут бронировать до 75% своих работников.

Следует отметить, что Минобразования подало предложение к проекту закона Украины О внесении изменений в статью 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно прав педагогических работников и соискателей образования №13193, чтобы расширить право отсрочки от призыва при мобилизации на педагогов учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной собственности.

Речь идет о педагогах-руководителях кружков по научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому и эколого-натуралистическому направлениям, которые по состоянию на 1 января 2025 года уже работали и продолжают работать по основному месту работы.

Изменения в пределах проекта Контракт 18-24

В апреле правительство расширило действие проекта Контракт 18-24, предоставив возможность получить 1 млн грн единовременной выплаты военнослужащим Нацгвардии и пограничникам.

15 апреля в рамках проекта Контракт 18-24 Минобороны вдвое (с девяти до 18) увеличило количество вакансий для добровольцев.

Предусмотрены ли изменения во вручении повесток в мае 2025 года?

Анастасия Руденко объясняет: повестки могут вручать лично работники ТЦК, силовых структур, органов местного самоуправления, ОСМД, а также руководители учебных заведений.

Полицейские имеют право лишь присутствовать при процессе вручения повесток, но не вручать их самостоятельно.

Поскольку законодательством Украины четко не определено место вручения повесток, отмечает Анна Даниэль, поэтому это может происходить:

по адресу места жительства или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

на работе или в учебном заведении;

в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей;

в ТЦК и СП;

на пунктах пропуска (блокпостах);

на пунктах пропуска через государственную границу Украины;

в транспорте и т.д.

Повестка может быть отправлена ​​средствами почтовой связи заказной почтовой отправкой.

Согласно изменениям к Правилам предоставления услуг почтовой связи, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины №1147 от 08.10.2024 года, рекомендованные письма с пометкой Повестка ТЦК при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю).

В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи звонит адресату (получателю) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой Повестка ТЦК.

Если в течение трех рабочих дней адресат (получатель) не явился за заказным письмом, работник объекта почтовой связи делает отметку Адресат отсутствует по указанному адресу, которую удостоверяет подписью и оттиском, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю.

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