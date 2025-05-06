После сбивания над Черным морем двух Су-30 россияне действуют осторожнее — Плетенчук

Россияне стали более осторожными после того, как над Черным морем потеряли два своих истребителя Су-30. Российские самолеты сбили ракеты, запущенные из морских дронов Magura 7.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Сбивание самолетов Су-30 над Черным морем

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне после сбивания самолетов Су-30 действуют осторожнее.

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— Когда происходит нечто подобное, они обычно берут тактическую паузу и начинают размышлять, что делать дальше. Но, зная россиян, они это делают уже после второго случая. Когда это происходит впервые, они довольно часто не обращают внимание, но если это уже имеет признаки системности, тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше, — сказал Плетенчук.

По словам спикера, вражеская авиация находится в Азово-Черноморском регионе. Ее задача — патрулирование акватории, нанесение тактических ударов и разведка. Что касается разведки, то здесь на первый план выходят дроны. Как отметил Дмитрий Плетенчук, несмотря на то, что украинская ПВО постоянно сбивает БпЛА, а их стоимость довольно высока, этот тип авиации Россия использует фактически 24/7.

Плетенчук отметил, что последние сбивания российских истребителей — это новый этап развития событий в Азово-Черноморском регионе.

Ранее издание The War Zone написало, что Главное управление разведки Минобороны Украины сбило два российских многоцелевых истребителя Су-30 ракетами класса воздух-воздух с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными из морских беспилотников Магура-7 (Magura V7).

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