РФ намагається форсувати Дніпро, але про масштабну операцію не йдеться – Волошин

Росіяни хочуть збільшити кількість штурмових груп на Півдні для форсування Дніпра, однак про масштабну десантну операцію наразі не йдеться.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Штурмові операції РФ на Півдні: що відомо

Щодня російські війська кидають для форсування Дніпра до чотирьох штурмових груп.

Зараз дивляться

Зазвичай, каже Владислав Волошин, ідеться про одну-дві групи, щонайбільше – про три-чотири.

– Ми розуміємо, що росіяни кидатимуть більше таких груп, адже хочуть захопити невеличкий плацдарм на островах. Бачимо, що вони готують бойовиків, але про масштабну операцію із 300 ворожими човнами, про яку писали в мережі, не йдеться, – наголошує речник Сил оборони Півдня України.

Передовсім, пояснює Владислав Волошин, таку кількість човнів майже неможливо приховати за сучасних засобів розвідки.

Так само неможливо сховати й значну кількість особового складу для форсування (за умови, що в кожен човен має сісти до 10 осіб).

До того ж така масштабна операція потребує засобів для прикриття та супроводження (артилерії та дронів), які теж не приховати.

– І найважливіший аргумент, чому інформація про масштабну десантну операцію з форсування річки Дніпро росіянами є доволі сумнівною, – це зосередження ворогом своїх зусиль на інших напрямках – на Покровському та Новопавлівському, – говорить Владислав Волошин.

Крім того, продовжує речник Сил оборони Півдня України, ворог усвідомлює, що масштабна операція з форсування Дніпра обернеться величезними втратами, адже потрібно подолати кілька проток та високий правий берег.

Поки ж заради спроб встановити контроль над острівною зоною в гирлі Дніпра окупанти вдаються до обстрілів, ударів дронами-камікадзе та запуску малих груп піхоти.

Сили оборони тим часом усі ці ворожі групи знищують.

Крім того, українські захисники збудували систему вибухових та інженерних невибухових загороджень, облаштували вогневі та інші засоби для протидії ворожому наступу.

Штурмові операції РФ на Півдні: що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтверджує: спроби ворога форсувати Дніпро вже були, але Силам оборони вдалося “відмінусувати” достатню кількість такого десанту.

– Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога й готові його там знищувати, – зауважує Андрій Коваленко.

Принагідно додає: не варто забувати, що бажання ворога та його можливості – це різні речі.

– Ворог хоче захопити всю Україну, але ми не дозволяємо й не дозволимо йому цього зробити. Так само й щодо ситуації на Херсонщині – бажання у РФ є давно, але дурень думкою багатіє, – підсумував очільник ЦПД.

Нагадаємо, що наразі російські окупанти намагаються подолати дніпровські протоки, щоб захопити невеликий плацдарм в острівній зоні, а вже звідти форсувати Дніпро та висадитися на правий берег.

До слова, одним із таких островів, куди намагаються висадитися росіяни, є острів Бугаз біля Кізомису в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Укрінформ, Андрій Коваленко

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