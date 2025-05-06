Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Пехота — это основа войска, ведь без нее невозможно идти в наступление и обороняться. Весь груз войны прежде всего ложится на плечи именно пехоты.

В нынешней российско-украинской войне все победы, которые имеем, как раз благодаря пехоте Вооруженных сил. Пехота первой идет на позиции и последней их покидает. Но в то же время значительно эффективнее пехота будет при участии разведки и огневой поддержке артиллерии и авиации.

Со времен Второй мировой войны армии мира эволюционировали колоссально. Пехотинец — это уже не солдат с автоматом и саперной лопаткой, это воин в качественной форме и бронежилете, с приборами ночного видения, дронами для дальней разведки и на основе искусственного интеллекта. Стрелковое оружие стало более точным и дальнобойным.

Сейчас смотрят

В армиях особое внимание уделяют развитию индивидуальных возможностей пехотинца, ведь важно все: физическая сила, психическая устойчивость и опыт. Учат работать в слаженности с другими родами войск.

Пехотинец должен быть сильным и выносливым, ведь часто на длинные дистанции надо переносить на себе по 35 кг (а то и больше) оружия, экипировки, собственных вещей.

Несмотря на колоссальное развитие вооружений, роль пехоты и в дальнейшем будет оставаться большой в современном мире. Учитывая войну в Украине, именно пехота проводит антитеррористические и стабилизационные мероприятия. Пехота также играет главную роль в боевых действиях в населенных пунктах как во время наступления, так и в обороне.

Как изменилась украинская пехота со времен СССР

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что советский пехотинец был просто солдатом в форме, с каской, флягой и автоматом. Современный украинский пехотинец имеет качественную форму, обувь, кевларовый шлем, на который можно прицепить прибор ночного видения, тепловизор, тактические наушники или камеру GoPro.

В советском бронежилете практически невозможно было двигаться, в то же время современные бронежилеты с дополнительной защитой имеют вес около 16 кг. Кроме того, на них можно дополнительно прикрепить подсумки под магазины, флягу для воды, аптечку, гранаты и тому подобное.

А советскую индивидуальную аптечку даже не сравнить с наполнением современной. В ней были бинты, жгут, йод, зеленка. Аптечка современного пехотинца имеет различные бинты, кровоостанавливающие препараты, противоожоговые салфетки, средства для промывания глаз и тому подобное. По большому счету военнослужащий может сам наполнять свою аптечку.

— Уже считали, что современный полностью экипированный пехотинец имеет на себе вес больше, чем рыцарь Средневековья. То есть надо быть физически подготовленным. Но все равно это легче и более эффективно, чем было в советские времена, — отмечает Алексей Гетьман.

По словам военного эксперта, трансформация украинского пехотинца началась в 2014 году — с началом Антитеррористической операции.

— Тогда многие военные искали и покупали форму, обувь и различную экипировку за рубежом за собственные деньги, — говорит Алексей Гетьман.

Вызовы для пехоты

По словам военного эксперта, на сегодня украинской армии нужно больше офицерского состава, особенно младших офицеров. Здесь речь идет о качестве подготовки, потому что не все заканчивали соответствующие высшие учебные заведения.

— Например, для того чтобы получить звание лейтенанта, надо закончить высшее учебное заведение. Еще в советские времена было четыре обучения в командном училище и 5 лет в инженерном училище. То есть это полноценно высшее образование. Здесь за месяц и даже за полгода трудно подготовить профессионального офицера, — рассказывает Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас совершенствуют методы обучения офицерского состава, становится меньше ненужных предметов, больше практических тренировок. Но все равно некоторые проблемы остаются, хотя это есть в любой другой армии.

Что может заменить пехоту в будущем

По словам Алексея Гетьмана, пехота остается основой войска, но со временем ее понемногу будут заменять роботизированные системы. Не раз военные отмечали, что тактика наших действий в обороне, особенно на первой линии, — это исключительно дроны, чтобы российская пехота не могла подойти.

— Поэтому через некоторое время, а мы понимаем, что это, к сожалению, не последняя война в мире, будет использоваться все больше роботизированных систем. Будет больше морских и воздушных дронов. Поэтому в конце концов следующая война может превратиться в дистанционную, — говорит военный эксперт.

В то же время он уверен, что полностью заменить человека технологиями на поле боя невозможно.

— Вряд ли дрон будет лучшим снайпером, чем живой снайпер, — отметил Алексей Гетьман.

Феномен украинской теробороны

Украинская территориальная оборона, или народная армия – это огромное проявление воли народа к борьбе за свободу.

Довольно необычно было видеть, особенно в начале полномасштабного военного вторжения России, как врачи, автомеханики, юристы, учителя оставляли свою работу, шли в территориальные центры комплектования, чтобы записаться в ряды теробороны и с оружием стать на защиту своего населенного пункта.

— Это те самые военные подразделения, которыми надо профессионально командовать. Но в основном это были рабочие формирования, — говорит военный Алексей Гетьман.

По его словам, наш опыт территориальной обороны не является чем-то уникальным, потому что во время войн самоорганизовывались люди и в других странах. Но там были преимущественно партизанские движения — то есть в тылу врага.

— Наша территориальная оборона — это структурированные подразделения, которые действуют на нашей территории, а не в тылу врага. В тыл заходят наши диверсионные группировки, а это уже немного другое, — отмечает Алексей Гетьман.

Украинская территориальная оборона — это о национальном сопротивлении.

Какие тактики выбирает российская пехота

По словам Алексея Гетьмана, в последнее время российские войска для проведения своих операций, для быстрого продвижения все чаще используют легкую моторизованную технику: мотоциклы, квадроциклы, багги. То есть все то, что быстро движется и не требует особых навыков.

Военный эксперт отмечает, что эта тактика довольно опасна, ведь такой солдат на мотоцикле быстро движется, может маневрировать и перевозить на себе больше боекомплекта. Все это добавляет определенных сложностей нашим Силам обороны.

В то же время россияне продолжают не жалеть свой личный состав, используют “мясные штурмы” и заградительные отряды (отряды, которые размещаются позади основных войск для предотвращения побега военнослужащих с поля боя).

— Эти тактики еще советские. Россия не считается с жизнью своих людей. И я думаю, это не прекратится. Для того чтобы россияне начали воевать другим способом, надо дать больше полномочий военнослужащим. Здесь мы проходим к пониманию сетево-центрической войны, когда каждый командир, не говоря об отделении или взводе, имеет право принимать самостоятельные тактические решения на поле боя, не выходя за рамки стратегических, и коммуницировать с соседними подразделениями, — объясняет Алексей Гетьман.

По словам военного эксперта, возможно, россияне когда-то дойдут до этого, но скорее Российская Федерация развалится, чем сержантам дадут возможность принимать решения на поле боя.

Современная украинская пехота — основа этой войны. Наши пехотинцы могут глубоко копать и высоко “летать”, шутить под обстрелами и отчаянно смотреть в глаза смерти.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.