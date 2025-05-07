Гена украинца не существует, нация — это история политическая: генетик Виктор Досенко

Половина мира имеет украинские корни! Да, это не преувеличение — американские ученые доказали: 50% современного человечества являются потомками народа, жившего 5 тысяч лет назад… в центре Украины.

Россия, к сожалению, также относится к носителям этих генов ямной культуры — то есть генетически они нам братья. Как и поляки, чехи и многие другие народы. Но почему мы такие разные?

О генах, памяти на уровне ДНК и о том, как формируется настоящая нация, — разговор с генетиком Виктором Досенко.

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ДНК-тесты на происхождение приобретают популярность во всем мире. Что может нам рассказать такой тест?

Это интересно с точки зрения миграции народов, образования этносов.

Также это очень важно для судебной медицины, в частности гаплогруппы и повторы определенных нуклеотидов используют для точной идентификации: чье это тело, кровь, сперма и тому подобное.

Но это же два разных теста? Могу ли я из теста, который заказала в компании для исследования родословной, узнать что-то о своем здоровье?

Генетически — это та же методика: Next Generation Sequencing, или определение последовательности букв ДНК. Sequence — это и означает последовательность.

Те же генетики могут провести секвенирование любого гена, например важного для диагностики онкологических заболеваний или для выявления склонности к опухолям в определенном возрасте. И те же генетики могут исследовать вашу родословную — вплоть до первых людей, которые вернулись в Северную Африку и прошли узкое генетическое горлышко.

Тогда на планете оставалось около 1028 человек — именно они стали предками всего человечества. И именно из Северной Африки началось расселение на другие континенты.

Я сделала такой тест. Мне показали, что я на 59% — уроженка Восточной Европы, примерно на 20% — с Балкан, и на 13% — из Балтии. В Facebook-группах говорят, что это типичный набор для украинцев. Можно ли сказать, что это — ген украинца?

Нет, такого понятия, как ген украинца, не существует — это выдумка. Безусловно, есть культурный код, и это самое важное.

То есть с разными генотипами можно воспитать человека украинцем, британцем, поляком или даже русским. Это вопрос воспитания, передачи культуры — а не генетики.

А чью наследственность чаще всего обнаруживают в ДНК украинцев?

Это курганная культура с территории современной Украины, которая стала основой индоевропейского сообщества. 5 февраля этого года вышло большое исследование, которое это подтверждает.

У нас — вполне ожидаемо — примерно половина населения являются носителями гаплогруппы R1a. Но это не значит, что мы — какая-то особая нация, несущая древний код.

Просто люди, родившиеся на этой территории, были носителями определенного языка — праязыка, который не сохранился, но ученые доказали его существование. Он стал основой для 450 современных языков.

Влияют ли гены, указывающие на происхождение, на особенности функционирования организма?

Нет, сами по себе эти гены не влияют на функции организма. Это лишь маркеры в геноме, по которым можно определить происхождение. Например, у поляков также более половины генов — от ямной культуры.

Приятно чувствовать себя частью чего-то большого — распространения, влияния. Но это лишь гены.

Например, среди украинцев очень распространена толерантность к молоку. 90% взрослого населения мира не способно его переваривать — в том числе почти вся Африка и Азия. Это сопровождается тошнотой, рвотой, поносом.

А вот здесь, вероятно, возник вариант гена, позволяющий усваивать молоко. Это давало преимущество в холодном климате: не надо было убивать скот — можно было выжить благодаря молоку и сыру.

Этот ген также имеет индийская каста кшатриев. Очевидно, их происхождение — отсюда. Они стали доминантной кастой. У низших каст такой толерантности нет.

А отличаемся ли мы от русских?

У русских также почти половина генов — от курганной (ямной) культуры. Но у них значительное влияние угро-финских племен.

Влияют ли гены на характер, привычки, страхи?

Это уже вопрос эпигенетики. Эпигенетические отметки могут передаваться в двух поколениях.

Ученые доказали это на крысах: страх, сформированный у деда, может передаться внукам.

Дедушке-крысе давали определенный запах и одновременно — электрический ток. Он запоминал эту угрозу — и его внуки-крысы тоже боялись этого запаха.

Другой пример: крыс кормили жирной пищей. Внешне все в порядке — блестящая шерсть, хорошая потенция. Но у них уже нарушен метаболизм, что ведет к патологиям.

То есть это касается и людей?

Да. Например, украинцы называют сало культурным кодом. Но это, скорее, бескультурный код — преступление против здоровья.

Возвращаясь к вопросу формирования нации: получается, что гены здесь ни при чем? Это история политическая?

Мы все влияем друг на друга, живем в общем социуме. Интуитивно распознаем своего и чужого.

Мозг автоматически определяет: этот человек безопасен или нет? Может, он сейчас вытащит нож? Люди — единственные животные, которые могут убивать просто так.

Культурные метки — сказки, книги, фильмы, телевидение, интернет — формируют у детей представление о ценностях. Ребенок видит пример и берет его за норму.

А как так случилось, что имеем врага, который убивает нас веками — и не распознаем опасность вовремя?

Потому что враг очень сильный. И он уничтожает поколение за поколением — наших лучших воинов.

Ксенофобия — присущая человеку черта. Если ее не сдерживать законами и моральными нормами, начинаются убийства чужих.

Это наблюдается даже у шимпанзе. Есть понятие чим-чи — свободные шимпанзе. Они насилуют и убивают чужаков, а своих — нет. Звучит знакомо?

То, что мы должны делать, — это, да, демонизировать врага. Но давайте признаем: это не уникальное зло. Так действовали многие народы. Человечество способно на страшную жестокость.

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