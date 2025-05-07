Что получат вместо золотой медали лучшие выпускники школ в Украине в 2025 году

Министр образования и науки Оксен Лисовой подписал Приказ О внесении изменений в Порядок перевода учащихся учреждений общего среднего образования на следующий год обучения № 570 от 15 апреля 2025 года.

Документ определяет, какой будет награда для лучших выпускников 9 и 11 (12) классов, вместо золотой медали.

Что получат выпускники вместо золотой медали в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Какую награду получат лучшие выпускники вместо золотой медали

В 2025 году в Украине отменено вручение традиционных золотых и серебряных медалей выпускникам школ.

Вместо этого, ученики, которые завершили обучение с высокими достижениями, получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием.

Свидетельство с отличием — это документ, который является официальным подтверждением высоких достижений в учебе. Он будет иметь важное значение при поступлении в вузы.

Для получения необходимо иметь за год только высокие оценки (10, 11 или 12 баллов) по всем предметам.

Важным условием является то, что должно быть отсутствие пересдачи, то есть оценки не должны быть повышены из-за повторной сдачи предмета.

Отмена золотой медали означает, что ученики, которые ранее могли рассчитывать на серебряную медаль, получат обычное свидетельство о полном среднем образовании без отличия. То есть новая система оценивания не предусматривает отдельного статуса для кандидатов на серебряную медаль.

Однако, некоторые выпускники, например, в Харькове, будут награждаться медалями ″за несокрушимость″, которые изготавливаются за счет местных бюджетов.

Почему отменили золотые и серебряные медали

Теперь в Украине не будут закупать медали за государственные средства.

Отказ от вручения медалей объясняется несколькими факторами:

Для оптимизации бюджета — за пять лет было произведено более 66 тысяч. медалей. По данным

По статистическим данным, произошел рост количества медалистов и выдача наград, что не всегда соответствовало уровню знаний.

Ожидается, что новая система побуждает учащихся к стабильному и качественному обучению на протяжении всего школьного курса.

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