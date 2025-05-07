Трамп объявил 8 мая Днем победы над нацизмом

Президент США Дональд Трамп официально объявил 8 мая 2025 года Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом говорится в прокламации, обнародованной на сайте Белого дома.

Отмечается, что в этот день будет отмечена “непревзойденная мощь, сила и могущество американских вооруженных сил. Также на сайте президента США говорится, что Штаты обязуются “защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних”.

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– Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, провозглашаю 8 мая 2025 года Днем празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, – говорится в сообщении.

Белый дом о 8 мая 1945 года

На сайте Белого дома отмечается, что 8 мая 1945 года союзники приняли безоговорочную капитуляцию Германии – начало конца долгих лет ужасной и жестокой войны.

– Миллионы бессмысленно утраченных душ служат напоминанием о том, почему мы должны добиваться мира силой. Я остаюсь непреклонно преданным тому, чтобы остановить годы бесконечных внешних войн и предотвратить дальнейшую гибель людей. Как я заявил во время своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только битвами, которые выигрываем, но и войнами, которые мы прекращаем – и моим самым гордым наследием будет наследие миротворца, — отмечают в администрации Трампа.

К слову, тем временем РФ готовит пропагандистские мероприятия к 9 мая в Европе и Америке, сообщает украинская разведка.

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