Україна не знімає пропозиції припинити вогонь на 30 днів, проте РФ відповідає терором – Зеленський

Сьогодні фактично весь день у нашій країні – повітряні тривоги, і абсолютно справедливим є те, що небо над Росією також у цей день дзеркально неспокійне.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне. Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії, – наголосив він.

Зеленський про пропозицію України припинити вогонь на 30 днів

Голова нашої держави зауважив, що саме від Росії світ не бачить відповіді на пропозицію України припинити вогонь на 30 днів – жодної відповіді, крім нових ударів.

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– Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна – це програш для всіх, зокрема для агресора, – додав президент України.

За словами Зеленського, санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись.

До того ж, він наголосив, що щотижня Україна працює, щоб наше небо було більш захищене і зараз не вийняток. Зеленський зауважив, що триває робота з партнерами, щоб Україна змогла не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет.

– Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури, – додав президент.

Зеленський про угоду про надра між Україною та США

Як повідомив голова держави, завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі СЩА.

– Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства, – зауважив президент.

За словами Зеленського, це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію.

– Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі, – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі знову був удар російських ракет та дронів, РФ атакувала мирні міста України балістикою та більш ніж 140 ударними дронами. Було гучно в Києві, в інших наших містах. На жаль, є поранені та загиблі. Увесь день триває розбір завалів у Харкові, у Сумах, також у столиці.

Зокрема цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу — Базальт і Сплав.

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