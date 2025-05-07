Верещук анонсировала внесение в Раду законопроектов о системе нацсопротивления

В мае в Верховную Раду должен поступить ряд важных законопроектов о создании системы национального сопротивления.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Национальное сопротивление: какие изменения готовятся в законодательство

По ее словам, теперь готовность украинцев к войне будет условием существования государства.

— Система национального сопротивления призвана обеспечить подготовку общества к вызовам войны. В Офисе президента обсуждали соответствующую законотворческую стратегию. Были представители Минобороны, командования и Генштаба ВСУ, Минобразования. Также были представители общественного сектора, которые взялись помочь нам в подготовке проектов законов и подзаконных актов, — сказала Верещук.

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Она отметила, что речь идет не просто об изменениях законодательства, а создании новой экосистемы подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

— Это дополнительно и параллельно с базовой военной подготовкой мужчин к службе в армии. Потому что сильное государство — это не только армия, это общество, готовое к вызовам, — добавила заместитель руководителя ОП.

В Украине появятся центры подготовки к национальному сопротивлению

В апреле президент Владимир Зеленский дал поручение создать во всех регионах центры подготовки граждан к национальному сопротивлению, согласно постановлению правительства, которое утверждает порядок функционирования и требования к их деятельности.

Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА.

Кроме того, на местные власти возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Минобороны.

Силы ТрО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать прежде всего ветеранов.

Инструкторы по нацсопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных вузах.

Центры будут создаваться в областях и Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Материально-техническая база будет формироваться за счет местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

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