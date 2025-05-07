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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Верещук анонсувала внесення в Раду законопроєктів про систему нацспротиву

Ірина Верещук
Фото: Офіс президента

У травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів про створення системи національного спротиву.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Національний спротив: які зміни готуються у законодавство

За її словами, тепер готовність українців до війни буде умовою існування держави.

Зараз дивляться

– Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. В Офісі президента обговорювали відповідну законотворчу стратегію. Були представники Міноборони, командування та Генштабу ЗСУ, Міносвіти. Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти нам у підготовці проєктів законів і підзаконних актів, – сказала Верещук.

Вона зауважила, що йдеться не просто про зміни законодавства, а створення нової екосистеми підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу.

– Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Бо сильна держава – це не лише армія, це суспільство, що готове до викликів, – додала заступниця керівника ОП.

В Україні з’являться центри підготовки до національного спротиву

У квітні президент Володимир Зеленський дав доручення створити в усіх регіонах центри підготовки громадян до національного спротиву, згідно з постановою уряду, яка затверджує порядок функціонування та вимоги до їх діяльності.

Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА.

Крім того, на місцеву владу покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міноборони.

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів.

Інструктори з нацспротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових вишах.

Центри створюватимуться в областях та Києві у формі комунальних установ або підприємств. Матеріально-технічна база формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

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Джерело: Офіс президента, Міноборони
Ірина Верещук, Війна в Україні, Військові навчання, Верховна Рада IX скликання, Законопроект, ЗСУ, Міноборони України, Мобілізація, Офіс президента, Призов, Російська агресія
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