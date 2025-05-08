Денежная помощь на аренду жилья 2025 года: кому предоставляется и как получить

В 2025 году в Украине действуют несколько программ денежной помощи на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, вернувшихся из-за рубежа. Эти программы реализуются как государственными органами, так и международными организациями, в частности УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Как получить денежную помощь на аренду жилья ВПЛ и другим категория граждан — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие программы помощи на аренду жилья доступны в 2025 году

В Украине в 2025 году работают несколько программ, направленных на компенсацию стоимости аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

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Государственная субсидия на аренду жилья для ВПЛ — получить государственную субсидию на аренду жилья можно, если расходы на аренду превышают 20% совокупного дохода домохозяйства.

— получить государственную субсидию на аренду жилья можно, если расходы на аренду превышают 20% совокупного дохода домохозяйства. Помощь на аренду жилья от УВКБ ООН — благотворительный фонд Право на защиту в партнерстве с УВКБ ООН реализует программу денежной помощи на аренду жилья в 2025 году, которая предусматривает возмещение стоимости аренды жилья в течение 6 месяцев.

Проект действует в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Кто может получить денежную помощь на аренду жилья

В Украине в 2025 году для ВПЛ предусмотрена государственная поддержка субсидии на аренду жилья. Программа реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №1225 от 25 октября 2024 года.

Получить субсидию могут:

ВПЛ, которые переместились с территорий с активными боевыми действиями или с временно оккупированных территорий.

Лица, чье жилье уничтожено или повреждено до состояния непригодности для проживания (факт должен быть подтвержден соответствующими документами).

Люди, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 30% совокупного дохода домохозяйства.

Также денежная помощь на аренду жилья предоставляется лицам, которые вернулись из-за границы и не имеют возможности самостоятельно обеспечить себя жильем.

Условия для получения денежной помощи на аренду жилья:

Наличие заключенного договора аренды жилья по утвержденной форме сроком не менее шести месяцев. Арендатор и арендодатель не должны быть связаны родственными связями. Арендатор не должен получать другие виды государственной помощи на проживание, предусмотренные для ВПЛ. Арендодатель не должен участвовать в программе Приют, то есть получать компенсацию за предоставленное жилье для ВПЛ.

Как получить денежную помощь на аренду жилья ВПЛ

Чтобы оформить денежную помощь на аренду жилья, ВПЛ необходимо иметь договор аренды и написать соответствующее заявление.

Заявление на получение субсидии можно подать офлайн, обратившись в органы Пенсионного фонда Украины, ЦНАП, в отделения уполномоченных банков или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (необходимо иметь электронную подпись).

Также необходимо подготовить следующие документы:

заявление на получение субсидии;

договор аренды жилья по установленной форме;

документы, подтверждающие статус ВПЛ и другие обстоятельства (при необходимости).

Субсидия назначается на 6 месяцев с возможностью продления на такой же период.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. Он зависит от стоимости аренды жилья, дохода и количества членов семьи.

Гуманитарная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с БФ Право на защиту в 2025 году предоставляет денежную помощь на аренду жилья для ВПЛ и лиц, вернувшихся из-за границы.

Получить помощь могут:

ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в местах временного проживания (МТП), которые могут быть расформированы или не приспособлены для длительного проживания.

Лица, проживающие в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями или находящиеся под риском выселения.

Условия участия в программе:

Домохозяйство должно иметь план по обеспечению способности платить аренду после периода поддержки (например, трудоустройство, открытие собственного дела и т.д.).

Необходимо самостоятельно найти жилье для проживания и оплатить первые два месяца аренды (расходы будут компенсированы).

Ни один из членов домохозяйства не должен участвовать в других программах денежной помощи на аренду жилья или получать государственные субсидии на аренду жилья.

Как подать заявку и получить помощь на аренду жилья от УВКБ ООН

Чтобы подать заявку на получение помощи на аренду жилья, необходимо заполнить анкету претендента на участие в программе на сайте БФ Право на защиту.

Обратите внимание! Прохождение анкеты не гарантирует участия в программе.

Ответы тщательно рассмотрят, и в случае соответствия установленным требованиям и критериям представители компании свяжутся по телефону и пригласят на индивидуальное собеседование. По его итогам домохозяйство может быть определено как потенциальный участник программы.

Выплаты перечисляются главе домохозяйства в цифровой кошелек Vibrant в цифровых долларах США. Лицу, получившему право на денежную помощь на аренду жилья, направляется SMS-сообщение со ссылкой на загрузку приложения.

Источник: БФ Право на защиту, Пенсионный фонд Украины

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