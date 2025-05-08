РФ сбрасывала КАБы, но ракет и дронов 8 мая не зафиксировано – Воздушные силы
По состоянию на утро 8 мая РФ не запускала в сторону Украины ракет и ударных дронов, однако ночью обстреливала Сумскую область управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
“Перемирие” Путина и удары КАБов по Сумской области
— В течение суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области, — говорится в сообщении.
Что касается атаки дронов, то с 14:30 до 20:30 среды, 7 мая (это была уже третья волна за сутки) оккупанты запустили 31 ударный БпЛА и беспилотник-имитатор других типов из района Миллерово.
Силами ПВО сбито 20 дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и в Центре страны.
Еще шесть локационно потеряны (без негативных последствий).
В то же время в результате вражеской атаки пострадала Черкасская область.
Обстрел Сумщины 8 мая
В ГСЧС сообщили, что утром 8 мая российская авиация нанесла удар по жилому сектору Белопольской общины.
Вследствие обстрела один дом полностью разрушен, еще три дома и семь хозяйственных построек получили повреждения.
Спасатели деблокировали из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам.
Кроме того, в Сумском районе в результате ночного обстрела возникли пожары в трех жилых домах. К сожалению, есть один погибший.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.