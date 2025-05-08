Новости ночи 8 мая: “перемирие” Путина, НБУ рассматривает переход от доллара к евро
В начале суток 8 мая должно было начаться трехдневное “перемирие “, объявленное ранее Владимиром Путиным, однако РФ нарушила его через два с половиной часа, запустив управляемые авиабомбы в направлении Сумской области — как минимум трижды.
В этом регионе сейчас продолжается воздушная тревога. В то же время в небе над Украиной пока нет ни одного Шахеда.
В первый день конклава в Ватикане не смогли избрать нового Папу Римского, а конфликт между Индией и Пакистаном набирает обороты.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 8 мая — в подборке Фактов ICTV.
- Переход от доллара к евро: Украина рассматривает такую возможность
- Конклав в Ватикане
- Удар Пакистана по аэропорту в Индии
- Запрет на пролет самолета Фицо в Москву
Переход от доллара к евро: Украина рассматривает такую возможность
Глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству Reuters заявил, что Украина рассматривает возможность замены доллара США на евро в качестве базовой валюты на фоне геополитических изменений, укрепления связей с Евросоюзом и фрагментации мировой торговли.
— Усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли побуждают НБУ изучить целесообразность привязки гривны к евро, — подчеркнул он.
По его словам, это сложный процесс, который требует качественной, разносторонней подготовки.
Конклав в Ватикане
Во время первого голосования конклава, которое состоялось накануне вечером, 133 кардинала не смогли избрать нового Папу Римского .
Поздно вечером из дымохода над Сикстинской капеллой пошел черный дым, поэтому процесс будет продолжаться дальше.
С сегодняшнего дня и до избрания нового главы Католической церкви будет происходить максимум четыре голосования в день.
Удар Пакистана по аэропорту в Индии
В конце суток стало известно об ударе военных Пакистана баллистическими ракетами по индийскому аэропорту Амритсара, в результате чего там произошло второе отключение электроэнергии
По данным СМИ, индийская ПВО якобы сбила одну из них.
В МИД Украины на фоне обострения призвали Индию и Пакистан к дипломатическому диалогу.
— Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности, — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Запрет на пролет самолета Фицо в Москву
Ряд стран ЕС — Эстония, Латвия, Литва и Польша — запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо перелет в Москву через свою территорию.
Поэтому пока неизвестно, каким именно маршрутом полетит специальный правительственный рейс.
Сам Фицо заявил, что получил сообщение от Эстонии об отказе в пролете самолета с ним на борту, отметив, что расценивает это как попытку намеренно сорвать его визит в РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.