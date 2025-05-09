Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 09 мая 2025 — ситуация на фронте
На конец минувших суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. Россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБов. Также враг использовал 830 дронов-камикадзе и совершил 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года
Ситуация в Украине на 9 мая 2025 года
По состоянию на утро 9 мая в Черном море находится четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 14 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Потери РФ в войне на 9 мая 2025 года
- личного состава — около 963 270 (+1300) чел,
- танков — 10 786 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22 433 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 27 588 (+36) ед,
- РСЗО — 1380 (+1) ед,
- средств ПВО — 1157 (+1) ед,
- самолетов — 372 ед,
- вертолетов — 335 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 446 (+39) ед,
- крылатых ракет — 3197 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47 724 (+120) ед,
- специальная техника — 3875 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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