Карта боевых действий на 09 мая 2025 — ситуация на фронте

На конец минувших суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. Россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБов. Также враг использовал 830 дронов-камикадзе и совершил 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 9 мая 2025 года

По состоянию на утро 9 мая в Черном море находится четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 14 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 9 мая 2025 года

личного состава — около 963 270 (+1300) чел,

танков — 10 786 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 433 (+4) ед,

артиллерийских систем — 27 588 (+36) ед,

РСЗО — 1380 (+1) ед,

средств ПВО — 1157 (+1) ед,

самолетов — 372 ед,

вертолетов — 335 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 446 (+39) ед,

крылатых ракет — 3197 ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47 724 (+120) ед,

специальная техника — 3875 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.