Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 09 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На конец минувших суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. Россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБов. Также враг использовал 830 дронов-камикадзе и совершил 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 9 мая 2025 года

По состоянию на утро 9 мая в Черном море находится четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 14 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 9 мая 2025 года

  • личного состава — около 963 270 (+1300) чел,
  • танков — 10 786 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 22 433 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 27 588 (+36) ед,
  • РСЗО — 1380 (+1) ед,
  • средств ПВО — 1157 (+1) ед,
  • самолетов — 372 ед,
  • вертолетов — 335 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 446 (+39) ед,
  • крылатых ракет — 3197 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 724 (+120) ед,
  • специальная техника — 3875 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Армия России, Война в Украине, Потери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь