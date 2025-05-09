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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 09 травня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На кінець минулої доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. Росіяни завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБів. Також ворог використав 830 дронів-камікадзе та здійснив 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2025

Ситуація в Україні на 9 травня 2025

Станом на ранок 9 травня у Чорному морі перебуває чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 14 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 9 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога
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