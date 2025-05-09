РФ може використовувати дітей у Криму як живий щит – ISW

Росіяни можуть використовувати дитячі літні табори в тимчасово окупованому Криму для перешкоджання українським ударам по військових об’єктах.

Такої думки аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про дитячі літні табори у Криму

Американські аналітики поділяють думку кримських журналістів про те, що російські чиновники можуть використовувати присутність дітей у літніх таборах у Криму для стримування українських ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованому українському півострові.

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На це, зокрема, вказують й останні заяви російських чиновників.

Наприклад, 5 травня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті готують до відпочинку російських та українських дітей (зокрема, сиріт та дітей російських солдатів) 17 літніх таборів.

Загалом, за даними окупаційних чиновників, у Криму дітей прийматимуть понад 400 закладів.

– Росія продовжує мілітаризувати Крим та одночасно рекламувати окупований півострів як місце для літнього туризму, ще й орієнтованого на дітей. Тож фактично неповнолітніх використовуватимуть як щити, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, – зауважують експерти ISW.

Особливо помітно було, що росіяни прикриваються літнім туризмом у Криму для стримування українських ударів по законних військових цілях, улітку 2024 року, наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня 2025 року в Інституті вивчення війни попереджали, що влітку Росія хоче примусово вивезти та депортувати тисячі українських дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

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