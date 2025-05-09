Новости ночи 9 мая: переговоры Зеленского и Трампа и новые заявления Вэнса

9 мая, во вторые сутки объявленного Россией так называемого перемирия на День победы, Воздушные силы ВСУ продолжают фиксировать активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Кроме того, россияне вывели в Черное море четыре корабля, снаряженных около 14 ракетами Калибр.

Тем временем президент США Дональд Трамп призывает к 30-дневному прекращению огня.

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Больше о главных событиях ночи и утра 9 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Переговоры Зеленского и Трампа

Призыв Трампа к 30-дневному прекращению огня

Заявления Венса по поводу требований России

Заявления Мерца по отправке военных в Украину

Переговоры Зеленского и Трампа

Поздним вечером 8 мая состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Лидеры стран обменялись поздравлениями после ратификации Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве и обсудили конкретные шаги по достижению мира.

Владимир Зеленский рассказал Дональду Трампу о ситуации на поле боя и еще раз подчеркнул, что Украина готова к введению 30-дневного прекращения огня и переговоров в любом формате.

Призыв Трампа к 30-дневному прекращению огня

После разговора с украинским президентом глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social повторил свой призыв к 30-дневному прекращению огня.

Нарушение режима тишины в случае его введения, предостерег президент США, может обернуться дополнительными санкциями.

Временное прекращение огня, по убеждению Трампа, должно в конечном счете стать поводом к заключению мирного соглашения.

Заявления Вэнса по поводу требований России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News тем временем прокомментировал требования России.

По его словам, Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала.

Джей Ди Вэнс добавил, что Соединенные Штаты не хотят распада Украины и стремятся сохранить ее суверенность.

Заявления Мерца по отправке военных в Украину

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что еще очень далеко до прекращения огня и тем более до заключения мирного соглашения.

Поэтому, убежден Мерц, вопрос отправки военнослужащих из Германии в Украину для обеспечения мира сейчас не в повестке дня.

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