РФ на второй день своего “перемирия” вывела в Черное море корабли с Калибрами
9 мая, во вторые сутки так называемого перемирия на День победы, Россия вывела в Черное море четыре корабля, в частности снаряженные ракетами Калибр.
Корабли РФ в Черном море 9 мая: что известно
9 мая в Черном море дежурит четыре вражеских корабля. Три из них – ракетоносители с Калибрами на бортах.
Общий залп может составлять до 14 ракет.
К слову, в течение трех дней, с 6 по 8 мая, в Черном море российских кораблей не было вообще.
Традиционно их нет и в Азовском море.
В Средиземном море продолжают дежурить три корабля РФ, один из которых снаряжен около восемью Калибрами.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин единолично объявил “перемирие” в День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, чтобы провести мероприятия в Москве.
Однако менее чем через три часа после начала своего же “перемирия” россияне начали сбрасывать корректируемые авиабомбы на Сумщину, убив одного человека и еще одного ранив.
Кроме того, атаковали россияне автомобиль гражданских в Харьковской области. Из-за этого пострадали три женщины.
В течение дня 8 мая в украинских регионах продолжали срабатывать сирены. В Сумской области воздушная тревога объявлена и в эти минуты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России