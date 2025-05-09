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РФ на второй день своего “перемирия” вывела в Черное море корабли с Калибрами

Запуск ракет типу Калібр із моря

9 мая, во вторые сутки так называемого перемирия на День победы, Россия вывела в Черное море четыре корабля, в частности снаряженные ракетами Калибр.

Корабли РФ в Черном море 9 мая: что известно

9 мая в Черном море дежурит четыре вражеских корабля. Три из них – ракетоносители с Калибрами на бортах.

Общий залп может составлять до 14 ракет.

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К слову, в течение трех дней, с 6 по 8 мая, в Черном море российских кораблей не было вообще.

Традиционно их нет и в Азовском море.

В Средиземном море продолжают дежурить три корабля РФ, один из которых снаряжен около восемью Калибрами.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин единолично объявил “перемирие” в День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, чтобы провести мероприятия в Москве.

Однако менее чем через три часа после начала своего же “перемирия” россияне начали сбрасывать корректируемые авиабомбы на Сумщину, убив одного человека и еще одного ранив.

Кроме того, атаковали россияне автомобиль гражданских в Харьковской области. Из-за этого пострадали три женщины.

В течение дня 8 мая в украинских регионах продолжали срабатывать сирены. В Сумской области воздушная тревога объявлена ​​и в эти минуты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Война в Украине, День перемоги, Калібр, Ракета, Російська агресія, Середземне море, Черное море
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