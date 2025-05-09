РФ за первые сутки “перемирия” совершила почти 4 тыс. обстрелов – Генштаб
Армия РФ совершила около 4 тыс. обстрелов в первые сутки своего же так называемого перемирия ко Дню победы.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Генштаб – об обстрелах РФ в первые сутки “перемирия”
В первые сутки “перемирия” на День победы российские войска атаковали позиции украинских подразделений и населенных пунктов Украины одной ракетой и 32 корректируемыми авиабомбами.
Речь идет об одном ракетном и 18 авиационных ударах.
В частности, вражеская авиация била по районам Брусков, Бояро-Лежачев, Ворожбы, Ястребиного, Белополья, Новой Слободы Сумской области.
Кроме этого, оккупанты совершили почти 4 тыс. обстрелов (67 из них были из реактивных систем залпового огня).
Также армия РФ привлекла для ударов 2 659 дронов-камикадзе.
На фронте на протяжении 8 мая произошло 193 боевых столкновения, в частности:
- 71 вражеский штурм – на Покровском направлении;
- 28 атак – на Новопавловском направлении;
- 27 атак – на Лиманском направлении;
- 19 атак – на Курском направлении;
- девять атак – на Торецком направлении;
- шесть атак – на Краматорском направлении;
- по пять штурмов – на Северском и Приднепровском направлениях;
- по четыре вражеские атаки – на Харьковском и Купянском направлениях;
- три штурма – на Ореховском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Минобороны РФ