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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ за первые сутки “перемирия” совершила почти 4 тыс. обстрелов – Генштаб

РСЗВ Град армії РФ

Армия РФ совершила около 4 тыс. обстрелов в первые сутки своего же так называемого перемирия ко Дню победы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Генштаб – об обстрелах РФ в первые сутки “перемирия”

В первые сутки “перемирия” на День победы российские войска атаковали позиции украинских подразделений и населенных пунктов Украины одной ракетой и 32 корректируемыми авиабомбами.

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Речь идет об одном ракетном и 18 авиационных ударах.

В частности, вражеская авиация била по районам Брусков, Бояро-Лежачев, Ворожбы, Ястребиного, Белополья, Новой Слободы Сумской области.

Кроме этого, оккупанты совершили почти 4 тыс. обстрелов (67 из них были из реактивных систем залпового огня).

Также армия РФ привлекла для ударов 2 659 дронов-камикадзе.

На фронте на протяжении 8 мая произошло 193 боевых столкновения, в частности:

  • 71 вражеский штурм – на Покровском направлении;
  • 28 атак – на Новопавловском направлении;
  • 27 атак – на Лиманском направлении;
  • 19 атак – на Курском направлении;
  • девять атак – на Торецком направлении;
  • шесть атак – на Краматорском направлении;
  • по пять штурмов – на Северском и Приднепровском направлениях;
  • по четыре вражеские атаки – на Харьковском и Купянском направлениях;
  • три штурма – на Ореховском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, День перемоги, обстріл, Російська агресія
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